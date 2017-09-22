Шатов, Жирков и Лодыгин не полетели с «Зенитом» на игру с «Краснодаром»

«Зенит» отправился на матч 11-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Вместе с командой на игру не полетели вратарь Юрий Лодыгин, защитник Юрий Жирков и полузащитник Олег Шатов.

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Егор Бабурин;

Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Доменико Кришито, Денис Терентьев, Иван Новосельцев;

Полузащитники: Кирилл Капленко, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони;

Нападающие: Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.

Встреча между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится 24 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. «Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

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