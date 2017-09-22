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19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
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17:00 79’ Рединг 0:1 Халл Сити
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16:30 Матч завершен Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- Боруссия М
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14:00 Матч завершен Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 65’ Алавес 1:2 Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Рома 3:1 Удинезе
19:00 сегодня СПАЛ -:- Наполи
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«Динамо» и ЦСКА разошлись миром

сегодня, 18:23
ДинамоДинамо0 : 0ЦСКАЦСКАМатч завершен

В матче 11-го тура чемпионата России «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью.

Химки, стадион «Арена-Химки».

«Динамо» - ЦСКА - 0:0

«Динамо»: Шунин, Шуньич, Хольмен, Терехов, Темников, Тиам, Соу, Соснин, Козлов, Вандерсон (Луценко 66), Бечирай (Зотов 87).
Главный тренер: Юрий Калитвинцев.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий (Миланов 90), Игнашевич, Щенников, А. Березуцкий, Натхо (Чалов 66), Дзагоев, Вернблум, Фернандес (Набабкин 29), Витиньо, Жамалетдинов.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

Предупреждения: Витиньо 83.

Судья: Алексей Николаев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Защитник «армейцев» Марио Фернандес не смог доиграть встречу из-за сотрясения мозга.

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Все комментарии
Alexashka ответил Аксинья
сегодня в 18:40
А Зенит тут при чем?)
Michele_Alboreto ответил Гоша Великолепный
сегодня в 18:39
Гоша Великолепный:
Карточный домик Гинера рушится!)
Уже почти 20 лет рушится, но что-то никак разрушить никто не может.
cska1948
сегодня в 18:39
С потерей атакующего защитника, Фернандеса, следовало переходить на игру в четыре защитника, а вместо Марио выпускать кого-то в перёд. Какой толк от замены, на 89 минуте, брата Васи на Миланова?
Napoleon Bonapart
сегодня в 18:39
Короче, из заявления Калиты, я понял, что уходить он не собирается и даже стыдит истинных патриотов ДИНАМО. Весь мир видел, как ЦСКА, благородно и великодушно отдал очко ДИНАМО. Ну теперь, надо просить Палыча, по старой памяти, тоже, очечко отдать, а там, глядишь, с миру по нитке и зацепимся за ПЛ! Но, от бомжей или Спартака, одной бутылкой не откупишься.....
Аксинья
сегодня в 18:39
Нулевая ничья в пользу Зенита...
Казанский
сегодня в 18:38
Надо матч скачать как снотворное перед сном)))
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:38
По дружески разошлись, только травмы Марио беспокоят.
D.vil ответил cska1948
сегодня в 18:38
cska1948:
Проигрыш в Кубке и эта унылая, с позволения сказать игра, списываются на подготовку к игре в ЛЧ. Мне очень интересно, а на что будет списана игра с МЮ, какое будет оправдание?
Не надо раньше времени!) Помнится на Сити ЦСКА взял 4 очка;)
D.vil
сегодня в 18:37
ЦСКА поберег силы перед ЛЧ!)
obana777
сегодня в 18:37
Обана!!! Расписались в бессилии.
Борисыч1 ответил ЭJlvIS
сегодня в 18:36
ЭJlvIS:
Соснин продолжает любимое дело Ионова. С угловых делает навесы сопернику. Тиам пожарил. Столько брака не ожидал от него. Соу, хольмен и Козлов порадовали. Луценко отлично вошел в игру
Тиам оборонялся, диспетчер из него, как из ... пуля)
Луценко свежим вошёл, это скорее Калиты удачный ход, как и перевод выходов из обороны на фланг Терехова.
serh62
сегодня в 18:36
вот такими играми команды сами вытаскивают спартак из болота.....
sir-5 ответил Sunchees
сегодня в 18:35
Sunchees:
Надо регламент футбольный менять. Чтоб вот за такие игры обеим командам по 0 очков давали.
То же самое подумал ,с формулировкой :Отсутствие спортивного мастерства и мотивации.
FanParovoz
сегодня в 18:35
Динамо молодцы
номер 12
сегодня в 18:35
Что забыл Динамо в РФПЛ? Со спартаком вничью, с зенитом вничью. Теперь и с ЦСКА вничью. Если не хочешь сражаться, а только стараешься не изменить счет на табло - место тебе в ФНЛ!
Байкал Иркутск ответил Tommy Lee 2
сегодня в 18:35
Tommy Lee 2:
Зря только смотрел.
А ты ещё на ЛОКО наговаривал! охо-хо!
Гоша Великолепный
сегодня в 18:35
Карточный домик Гинера рушится!)
cska1948
сегодня в 18:34
Проигрыш в Кубке и эта унылая, с позволения сказать игра, списываются на подготовку к игре в ЛЧ. Мне очень интересно, а на что будет списана игра с МЮ, какое будет оправдание?
145532 ответил Evilhuman
сегодня в 18:34
Evilhuman:
И как вы кони с МЮ играть собираетесь даже и не знаю
Как они будут ?) Они до игры уже всех похоронили и сказали ,что с МЮ на победу играть будут )
Sem25
сегодня в 18:34
Фернандесу здоровья. Остальное - пустое. Повторение матча Динамо-газпром.
cska1234
сегодня в 18:34
Как там говорил Набабкин неделю назад ? Наша стратегия- ставка на молодежь ? Не работает эта стратегия, лидер чемпионата в середняка превращается. И да, еще, работа Ганчаренко показывает что тренер из Слуцкого был вполне себе хороший, просто при таком составе хороший результат показать почти невозможно.
Alexashka ответил Гавриил
сегодня в 18:33
Главное овно будет через 30 минут играть
ДСА
сегодня в 18:33
ЦСКА не умеет играть со слабыми соперниками.
Tommy Lee 2 ответил juchok
сегодня в 18:32
juchok:
тсссссс, щас главный эксперт футбола алессиос скажет, что это круче финала ЛЧ!)!)!)!)
А что он сказал про игру Баварии вчера,которую он как обычно не смотрел?
Гавриил
сегодня в 18:31
Удивительная вещь. Когда в комментариях матча я написал: "Мне кажется, что играют два овна" - на меня набросились болельщики цска. А сейчас сами же сидят и ноют, про то, какой это был унылый матч....
Ребята, ну я же не виноват, что до меня за 2 минуты дошло то, на что вам 90 минут понадобилось!
Т34
сегодня в 18:31
Ротация "армейцев" на Кубке России очень помогла им выстоять в борьбе с динамовцами, которые отыграли 120 минут в основном составе, а также играя без своих травмированных лидеров.
Tommy Lee 2
сегодня в 18:31
Зря только смотрел.
serh62
сегодня в 18:30
для договорняка-игра идеальная. помню как на Ч.М играли между собой германия и австрия.....ни разу по воротам не ударили.
juchok ответил Гавриил
сегодня в 18:30
Гавриил:
Более унылого зрелища я никогда не видел. Не удивительно, что у этих двух команд всегда пустые трибуны. Смотреть там не на что.
тсссссс, щас главный эксперт футбола алессиос скажет, что это круче финала ЛЧ!)!)!)!)
sir-5 ответил Т34
сегодня в 18:30
Т34:
ЦСКА собрался стать чемпионом? Это все равно, что Геннадий Орлов захотел бы стать президентом.
Кто тебе это сказал,сам придумал??? ЦСКА бьётся за лигоевропейское пятое место.
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