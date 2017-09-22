«Динамо» и ЦСКА разошлись миром

В матче 11-го тура чемпионата России «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью.
Химки, стадион «Арена-Химки».
«Динамо» - ЦСКА - 0:0
«Динамо»: Шунин, Шуньич, Хольмен, Терехов, Темников, Тиам, Соу, Соснин, Козлов, Вандерсон (Луценко 66), Бечирай (Зотов 87).
Главный тренер: Юрий Калитвинцев.
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий (Миланов 90), Игнашевич, Щенников, А. Березуцкий, Натхо (Чалов 66), Дзагоев, Вернблум, Фернандес (Набабкин 29), Витиньо, Жамалетдинов.
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
Предупреждения: Витиньо 83.
Судья: Алексей Николаев.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Защитник «армейцев» Марио Фернандес не смог доиграть встречу из-за сотрясения мозга.
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Ребята, ну я же не виноват, что до меня за 2 минуты дошло то, на что вам 90 минут понадобилось!
Ребята, ну я же не виноват, что до меня за 2 минуты дошло то, на что вам 90 минут понадобилось!