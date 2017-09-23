Фердинанд: «В „Ливерпуле“ не тянут два защитника из четырёх»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд стал очередным человеком, отметившим проблемы «Ливерпуля» в защите, хотя главный тренер «красных» Юрген Клопп эти проблемы отрицает:

«Думаю, что Вирджил ван Дейк усилил бы „Ливерпуль“. Он стал бы доминирующим защитником и смог бы составить хорошую связку с Матипом.

Ловрен недостаточно хорош. Он слишком часто ошибается. Морено в защите недостаточно хорош. За ним приятно наблюдать, когда он идет в атаку, но в защите он не выполняет своих обязанностей. Он не тянет. А если у вас не тянут два защитника из четырех, то вам придется столкнуться с проблемами».

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