«Наполи» в последний раз забивал менее трёх мячей в матчах Серии А ещё в апреле

«Наполи» продолжает штамповать голы пачками в чемпионате Италии.

Обыграв вчера СПАЛ со счетом 3:2 в матче 6-го тура Серии А, «партенопейцы» забили не менее трех мячей в 10-м поединке первенства Италии подряд.

В последний раз неаполитанцы не сумели отличиться трижды в матче Серии А еще 30 апреля - в 34-м туре прошлого розыгрыша Серии А команда Маурицио Сарри скромно обыграла «Интер» (1:0).

В последних 10 матчах лиги игроки «Наполи» наколотили 38 мячей.

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