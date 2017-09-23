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«Наполи» в последний раз забивал менее трёх мячей в матчах Серии А ещё в апреле

сегодня, 10:37
СПАЛСПАЛ2 : 3НаполиНаполиМатч завершен

«Наполи» продолжает штамповать голы пачками в чемпионате Италии.

Обыграв вчера СПАЛ со счетом 3:2 в матче 6-го тура Серии А, «партенопейцы» забили не менее трех мячей в 10-м поединке первенства Италии подряд.

В последний раз неаполитанцы не сумели отличиться трижды в матче Серии А еще 30 апреля - в 34-м туре прошлого розыгрыша Серии А команда Маурицио Сарри скромно обыграла «Интер» (1:0).

В последних 10 матчах лиги игроки «Наполи» наколотили 38 мячей.

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Все комментарии
Интериста
сегодня в 11:07
Это они ещё с нами не играли.
Интер велик и могуч.
ДАША Д
сегодня в 11:05
С нападением действительно все зашибись.
Zenit0077
сегодня в 11:03
Растёт Наполи! После продаж Лавесси, кавани, Игуаина, становились только лучше!
Spoum ответил sihafazatron
сегодня в 10:54
sihafazatron:
Spoum, с интером будет сложно, они в лч не играют и смогут подготовиться к матчу получше,чем наполи, у которого будет выезд в манчестер
Нет, тут всё будет зависеть от того, будет ли заюанен судья.
ЭJlvIS
сегодня в 10:48
До первой встречи с Юве. Один раз если Ювику забьют, то уже герои
sihafazatron
сегодня в 10:47
Spoum, с интером будет сложно, они в лч не играют и смогут подготовиться к матчу получше,чем наполи, у которого будет выезд в манчестер
Василий 50
сегодня в 10:43
Разошлись ребята, еще бы пропускали поменьше.
Spoum ответил sihafazatron
сегодня в 10:42
sihafazatron:
мощно!
    sihafazatron
    сегодня в 10:38
    мощно!
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