В Мадриде появилась улица имени Ди Стефано

В Мадриде появилась улица, названная именем легендарного игрока «Реала» Альфредо Ди Стефано.

23 сентября был установлен специальный знак с именем бывшего футболиста, тренера и почетного президента «сливочных». Церемония приурочена к 64-летию с момента дебюта Ди Стефано за «Реал», который состоялся в 1953 году в матче с «Нанси». Во время торжественного открытия присутствовали члены семьи легендарного члена «Королевского клуба».

Ди Стефано скончался в 2014 году в возрасте 88 лет.

Alfredo Di Stéfano Street is unveiled in the Valdefuentes district of Madrid https://t.co/vHO8v1JnsH pic.twitter.com/PfrmmMM8vg — AS English (@English_AS) 23 сентября 2017 г.

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