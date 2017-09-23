В Мадриде появилась улица имени Ди Стефано

В Мадриде появилась улица, названная именем легендарного игрока «Реала» Альфредо Ди Стефано.
23 сентября был установлен специальный знак с именем бывшего футболиста, тренера и почетного президента «сливочных». Церемония приурочена к 64-летию с момента дебюта Ди Стефано за «Реал», который состоялся в 1953 году в матче с «Нанси». Во время торжественного открытия присутствовали члены семьи легендарного члена «Королевского клуба».
Ди Стефано скончался в 2014 году в возрасте 88 лет.
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