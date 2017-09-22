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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 Матч завершен Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас
17:00 Матч завершен Саутгемптон 0:1 Ман Юнайтед
19:30 Матч завершен Лестер Сити 2:3 Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 Матч завершен Рединг 1:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 Матч завершен Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
19:30 Матч завершен Боруссия Д 6:1 Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 Матч завершен Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 Матч завершен Алавес 1:2 Реал
21:45 72’ Жирона 0:3 Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Рома 3:1 Удинезе
19:00 Матч завершен СПАЛ 2:3 Наполи
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19:00 Матч завершен Спартак М 2:2 Анжи
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19:30 Матч завершен Фенербахче 2:1 Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 Матч завершен Монпелье 0:0 ПСЖ
21:00 Матч завершен Лион 3:3 Дижон
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14:00 Матч завершен Рейнджерс 0:2 Селтик
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«Лион» и «Дижон» забили на двоих шесть мячей

сегодня, 22:56
ЛионЛион3 : 3ДижонДижонМатч завершен

«Лион» и «Дижон» сыграли вничью (3:3) в матче 7-го тура чемпионата Франции.

Лион, стадион «Стад де Люмьер»

«Лион» - «Дижон» 3:3 (1:1)
Голы: Фекир 20, Слити (пен) 23, Шека 52, Ауар 60, Диас (пен) 63, Ямбере 65.

«Лион»: Антони Лопеш, Морель, Менди, Тете, Марсело, Ауар, Тузар (Губбелс 84), Траоре, Ндомбеле, Фекир, Диас (Маолида 78).
Главный тренер: Бруно Женезио.

«Дижон»: Рене, Джилободжи, Шафик (Хаддади 71), Розье, Ямбере, Шека, Слити, Амальфитано, Марье, Квон Чхан Хун (Саид 64), Жанно.
Главный тренер: Оливье Далль’Оглио.

Предупреждения: Ямбере 3, Амальфитано 40, Ндомбеле 58, Рене 59, Розье 75.

Ранее «Монпелье» прервал победную серию ПСЖ (0:0).

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ЭJlvIS
сегодня в 23:03
У себя дома надо выигрывать, Лион.
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