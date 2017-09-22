«Лион» и «Дижон» забили на двоих шесть мячей

«Лион» и «Дижон» сыграли вничью (3:3) в матче 7-го тура чемпионата Франции.
Лион, стадион «Стад де Люмьер»
«Лион» - «Дижон» 3:3 (1:1)
Голы: Фекир 20, Слити (пен) 23, Шека 52, Ауар 60, Диас (пен) 63, Ямбере 65.
«Лион»: Антони Лопеш, Морель, Менди, Тете, Марсело, Ауар, Тузар (Губбелс 84), Траоре, Ндомбеле, Фекир, Диас (Маолида 78).
Главный тренер: Бруно Женезио.
«Дижон»: Рене, Джилободжи, Шафик (Хаддади 71), Розье, Ямбере, Шека, Слити, Амальфитано, Марье, Квон Чхан Хун (Саид 64), Жанно.
Главный тренер: Оливье Далль’Оглио.
Предупреждения: Ямбере 3, Амальфитано 40, Ндомбеле 58, Рене 59, Розье 75.
Ранее «Монпелье» прервал победную серию ПСЖ (0:0).
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