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Тихонов: «„Крыльям“ немножко не хватило силёнок и концентрации»

сегодня, 17:15
ЕнисейЕнисей1 : 0Крылья СоветовКрылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов пообщался с журналистами после матча 15-го тура ФНЛ с «Енисеем» (0:1).

«Мне очень нравится, как играет „Енисей“, я смотрел много игр. Сегодня была обоюдоострая игра с хорошим количеством моментов, у „Енисея“ вратарь здорово сыграл, взяв несколько раз мертвые мячи. Думаю, что игра была интересная для болельщиков. Я бы ничего не стал менять, мы 120 минут сыграли в тяжелом матче с „Локомотивом“ на Кубок, поэтому силенок и концентрации немножко не хватило.

Я благодарен ребятам, что они терпели, создали несколько хороших моментов, повторюсь, что вратарь выручил „Енисей“ сегодня, это футбол, нам было тяжеловато, плюс смена часовых поясов наложила отпечаток. Двигаемся дальше».

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