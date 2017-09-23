Червиченко: «Манчини тактически переиграет Шалимова»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от центрального матча 11-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом»:

«На данный момент преимущество на стороне „Зенита“ - Смолов пока что выглядит восстанавливающимся, тогда как Кокорин полностью обрел себя, да и Дзюба с помощью своего напарника потихоньку стал забивать. При этом здесь я больше жду тренерской игры, в которой Роберто Манчини тактически переиграет Игоря Шалимова».

Напомним, что в матче с «Краснодаром» «Зенит» не сможет рассчитывать на услуги вратаря Юрия Лодыгина, защитника Юрия Жиркова и полузащитника Олега Шатова.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте