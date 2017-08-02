Игроков «Уфы» эвакуировали из отеля после ложного звонка о бомбе

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что футболисты башкирского клуба были эвакуированы из гостиницы накануне матча 11-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» из-за поступившего звонка о якобы заложенной в отеле бомбе:

«За три часа до матча в гостиницу поступил анонимный звонок о бомбе. Команде пришлось сразу выехать на стадион. Сейчас все нормально, команда в полном составе выехала на игру».

Матч между «Уфой» и «Арсеналом» состоится сегодня в 16:30 по московскому времени. Напомним, что поединок обслужит бригада судей под руководством Владислава Безбородова.

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