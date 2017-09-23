Будогосский: «Решение Мешкова назначить пенальти в ворота „Анжи“ отторжения не вызывает»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский не увидел грубых ошибок в работе арбитра Виталия Мешкова, который обслуживал матч 11-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Анжи» (2:2). После поединка главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко заявил, что пенальти в ворота его команды был «высосан из пальца».

«Ракурс изображения при решении назначить пенальти не позволяет говорить что-то однозначно. Возможно, там был толчок. Говорить о том, что там была ошибка, я не могу. Этот момент был ключевым. Решение Мешкова отторжения не вызывает. И знаю, что оценка его работы – положительная».

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