Будогосский: «Решение Мешкова назначить пенальти в ворота „Анжи“ отторжения не вызывает»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
19:00 сегодня Байер -:- Гамбург
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
13:30 сегодня Сампдория -:- Милан
16:00 сегодня Верона -:- Лацио
16:00 сегодня Интер -:- Дженоа
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
14:00 сегодня Урал -:- Тосно
16:30 сегодня Ростов -:- Локомотив М
16:30 сегодня Уфа -:- Арсенал Т
19:00 сегодня Краснодар -:- Зенит
Россия. ФНЛ 2017/2018, 15 тур
13:00 сегодня Енисей -:- Крылья Советов
14:00 сегодня Ротор -:- Кубань
17:00 сегодня Зенит-2 -:- Олимпиец
18:00 сегодня Балтика -:- Томь
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
22:00 сегодня Марсель -:- Тулуза
  • Главные новости
  • Все новости
12:20
«Спартак» и «Ливерпуль» рассудят французы11
12:06
Все билеты на матч «Спартак» - «Ливерпуль» проданы14
11:19
На следующей неделе «Реал» продлит контракт с Асенсио, отступные составят 500 млн евро15
10:49
Силкин: «И Смолов, и Кокорин созрели для перехода в европейский клуб»32
08:43
Озил решил не продлевать контракт с «Арсеналом», игрок хочет летом перейти в МЮ42
12:50
Бригада Карасёва обслужит матч Лиги чемпионов «Бешикташ» - «РБ Лейпциг»0
12:42
Роналду впервые в карьере не отличится за «Реал» в Примере до октября3
12:31
Обамеянг: «Гонка между мной и Левандовски снова стартовала»5
11:59
Монтелла: «„Милану“ нужно поднять игру на новый уровень»3
11:47
«Зенит» определился с комплектом формы на матч с «Краснодаром»4
11:41
В прошлом Фергюсон отказался покупать Рибери в МЮ, посчитав, что Франк недостаточно хорош10
11:11
В «Вест Хэме» готовы заменить Билича на Тухеля или Сарри10
10:58
Фердинанд: «В „Ливерпуле“ не тянут два защитника из четырёх»3
10:37
«Наполи» в последний раз забивал менее трёх мячей в матчах Серии А ещё в апреле22
09:46
Бензема попал в аварию20
09:34
Бубнов: «„Спартак“ в матче с „Анжи“ спасся чудесным образом»39
09:25
Копейкин: «„Спартаку“ силёнок явно не хватает»23
09:12
В «Реале» продлили контракт с Льоренте1
09:04
Роджерс: «„Селтик“ устроит ничья в матче против „Андерлехта“»1
08:52
Аллегри: «Игуаин должен перестать чувствовать необходимость забить во что бы то ни стало»1
08:30
Альба: «Поставьте хоть двух игроков опекать Месси - он всё равно оставит всех позади»30
08:20
Копейкин: «„Китаец“ Оланаре совершенно бестолковый, хуже Траоре»20
08:12
Аль-Хелаифи: «ПСЖ не может побеждать в каждом матче»3
00:57
Бубнов: «По результатам Манчини пока не превзошел Луческу»41
00:47
Венгер считает, что групповой этап Лиги чемпионов стал менее интересным31

Будогосский: «Решение Мешкова назначить пенальти в ворота „Анжи“ отторжения не вызывает»

сегодня, 11:25
СпартакСпартак2 : 2АнжиАнжиМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский не увидел грубых ошибок в работе арбитра Виталия Мешкова, который обслуживал матч 11-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Анжи» (2:2). После поединка главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко заявил, что пенальти в ворота его команды был «высосан из пальца».

«Ракурс изображения при решении назначить пенальти не позволяет говорить что-то однозначно. Возможно, там был толчок. Говорить о том, что там была ошибка, я не могу. Этот момент был ключевым. Решение Мешкова отторжения не вызывает. И знаю, что оценка его работы – положительная». 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
sir_Alex
сегодня в 12:49
Ни у кого не вызывает, кроме кучки «экспертов».
Ironyfan ответил Беренгар
сегодня в 12:47
Беренгар:
вас послушать - любое падение спартачей - пенальти нужно ставить)
Болельщик Зенита пишет.
Вы видео просмотрели!?
У меня два вопроса:
1. Кто был первым на мяче!?
2. Был ли толчок плечом в спину!?
ziborock ответил Беренгар
сегодня в 12:47
Беренгар:
вас послушать - любое падение спартачей - пенальти нужно ставить)
А ты не слушай! Ты давай дальше баклань про то, что Яковлев был первым на мяче и про нырки) И продолжай радоваться что Жано получил травму!
Беренгар ответил ziborock
сегодня в 12:40
ziborock:
Давайте, расскажите еще раз, что Яковлев был первым на мяче и что толчка не было))) https://www.youtube.com/watch?v=2KpW3an7Shk
вас послушать - любое падение спартачей - пенальти нужно ставить)
Sem25
сегодня в 12:31
По судьям много вопросов к Будогосскому. Ошибок много, решения спорные но есть и другие моменты. Вчера Николаев работал на матче Динамо-ЦСКА. Еле ползал по полю, очевидно, что лишний вес. Как он сдавал нормативы по ОФП, вообще не понимаю.
Беренгар
сегодня в 12:31
Да кто бы сомневался. ЧТо ещё может сказать этот коррупционер?
ziborock ответил Ironyfan
сегодня в 12:29
Ironyfan:
Я с этой фразы : "Яковлев был первым на мяче" второй день угораю) Он настолько был первым на мяче, что каким-то образом оказался за спиной Джано. Видимо, тут в пору говорить о сверхестественных способностях грузинского легионера) Отличный повтор! Возможно ненамеренно, но Яковлев врезался в спину Джано.
А ведь Булгаков писал, что "правду говорить легко и приятно", но видимо не всем!
P.S. Толчок был однозначно, так как специально так не упадешь с явным отскоком от соперника) Тоже думаю что не умышленно - оба шли на мяч, но один проиграл позицию!
Ironyfan ответил ziborock
сегодня в 12:27
ziborock:
Давайте, расскажите еще раз, что Яковлев был первым на мяче и что толчка не было))) https://www.youtube.com/watch?v=2KpW3an7Shk
Я с этой фразы : "Яковлев был первым на мяче" второй день угораю)
Он настолько был первым на мяче, что каким-то образом оказался за спиной Джано.
Видимо, тут в пору говорить о сверхестественных способностях грузинского легионера)

Отличный повтор! Возможно ненамеренно, но Яковлев врезался в спину Джано.
ziborock
сегодня в 12:25
Давайте, расскажите еще раз, что Яковлев был первым на мяче и что толчка не было)))
ragnik
сегодня в 12:21
Пора уже наводить генеральную уборку в нашем футболе, всякий сброд подобрался один под стать другому. Начать с руководителя РФС потом руководителя судейским корпусом и наконец тренера сборной. Всех гнать сраной метлой...
nautilus163
сегодня в 12:18
Значит приросло! И не плохо!
ziborock ответил Michele_Alboreto
сегодня в 12:18
Michele_Alboreto:
Забыл написать "у бомжей". "У коней и бомжей все пенальти липовые" , вот должен был быть комментарий правоверного федуновца. Не настоящий спартач. Гранты федуна плохо отрабатываешь.
Не "бомжи" а "бакланы")
P.S. Знатно ты коням ********)))
Игорь Солнцев
сегодня в 12:03
Узаконенный беспредел начался.
twitt8555twitt ответил Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром
сегодня в 12:03
Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром:
"Ракурс изображения при решении назначить пенальти не позволяет говорить что-то однозначно. Возможно, там был толчок." Да он прямым текстом говорит: "Как только минимальный формальный повод поставить очередной пенальти в ворота соперника "Спартака" появился, федуновские деньги были отработаны". Отличный намек на то, что "Спартак" и дальше будет играть вне футбольных правил. Самое смешное, что при всех тех деньгах, которые Леонид вкладывает в работу с судьями, команда еще и болтается у грани пропасти.
Сенсация! Спартак, с помощью очередного СКАНДАЛЬНОГО судейства в свою пользу, НЕ ВЫИГРАЛ!!!
Если бы не скандальное судейство Мешкова, то Спартак проиграл бы!
Перед этим матчем я писал, если арбитры не закосячат, в очередной раз, в пользу Спартака, то будет НИЧЬЯ или Спартак ПРОИГРАЕТ!
Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров!
- "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу.
И вот вам очередной судейский скандал с участием Спартака!
Что вытворял арбитр Мешков!
А ведь Мешкова недавно ОТСТРАНИЛИ от судейства за двойки и вот теперь он снова СКАНДАЛИТ и безобразно судит!
Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака, в матчах в которых они играют, что в Кубке, что в чемпионате!
Анжи отлично играл против Спартака, но скандальное судейство Мешкова, ГРУБЫЕ результативные ошибки в пользу Спартака, перевернули весь ход матча!
На 13-ой минуте матча арбитр Мешков ПРИДУМАЛ пенальти в ворота Анжи, согласно цены вопроса!
Яковлев был первым на мяче и выбил его по всем правилам за пределы поля, а Жано опоздал с прыжком и врезается в Яковлева и самостоятельно падает.
Жано никто не толкал, наоборот, Жано толкает Яковлева в спину!
Это очередное скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака!
На 20-й минуте матча ГРУБЕЙШУЮ ошибку допустил боковой, определивший положение "вне игры" у игрока Анжи, хотя
в момент передачи партнёра, тот не находился за линией офсайда.
Игрок Анжи Бакаев выходил один на один на ворота Спартака и у него была реальная возможность забить гол Спартаку, но скандальное судейство в этом матче, не дают игроку Анжи это сделать, хотя офсайда НЕ БЫЛО!
Очередной судейский скандал в матче с участием Спартака.
47-я минута матча. Ускоряется к штрафной "Спартака" на всех парах Прудников, но в жёстком стыке его сбивает игрок Спартака Таски, после чего Прудников получает повреждение.
Таски надо показывать желтую за грубую игру, но Мешков не даёт!!!
Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство в играх со Спартаком.
А я ведь, перед стартом чемпионата сезона 2017/18, ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака, в матчах в которых они играют, что в Кубке, что в чемпионате!
А Будогосский покрывает всех скандальных арбитров и оправдывает их косяки, в пользу Спартака, вместо того, чтобы ОТСТРАНЯТЬ их от судейства!
С победой Анжи, потому что эта ничья, хоть и ничья, но победа Анжи в плане мотивации и качества игры!
Надо Мутко принимать меры!
Так скандально судить НЕЛЬЗЯ!!!
Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака.
RIR68
сегодня в 12:02
    twitt8555twitt
    сегодня в 12:00
    ОЦЕНКА РАБОТЫ МЕШКОВА ЗА МАТЧ "СПАРТАК" - "АНЖИ" - ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ???
    Вот вам на арене СЛЕПОЙ Будогосский и его скандальный судейский ЦИРК!
    Все зрители и специалисты видели, что пенальти НЕ БЫЛО и только один Будогоский ОСЛЕП и не увидел!
    А ККК проштамповала скандал и положительно ОДОБРИЛА, согласно цены вопроса!!!
    Пенальти НЕ БЫЛО!
    На 13-ой минуте матча его придумал Мешков!
    Федун укрепил судейскую позицию и вот вам результат скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака!
    Была верховая борьба за мяч в штрафной Анжи!
    Яковлев был первым на мяче и выбил его по всем правилам за пределы поля, а Жано опоздал с прыжком и врезается в Яковлева и самостоятельно падает.
    Жано никто не толкал!
    Это очередное скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака!
    И после этого циркового ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО "номера" Будогосского вы хотите, чтобы у нас в чемпионате навели порядок в судействе!
    А вот, дудки вам!
    Пока такие как Бутенко, Баскаков, Будогосский, Чеботарёв и другие чиновники РФС, валяют ФОРМЕННОГО судейского ДУРАЧКА, ПОРЯДКА в нашем судействе НЕ БУДЕТ!
    А что будет???
    А будут ОЧЕРЕДНЫЕ судейские СКАНДАЛЫ арбитров, которые, в сотый уже раз, будут отмазывать Будогосский, Бутенко и их постыдная чиновничья бюрократическая компания!!!
    Они заботятся только о благополучии своих карманов, а судейство превратили в свою кормушку!
    А команды как страдали, так и будут страдать, потому что этим чиновникам, от СКАНДАЛЬНОГО судейства, на все команды, на работу тренеров, на все усилия игроков на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство в атчах со Спартаком - презрительно и высокомерно НАПЛЕВАТЬ!
    Только видеоповторы смогут ПОБЕДИТЬ судейскую скандальную работу в нашем чемпионате, согласно цены вопроса!!!
    Что-то НЕЛАДНОЕ творится в судейской ШАРАЖКЕ Будогосского!
    Что ни тур, то скандал и один громче другого!
    Будогосский ПОЛНОСТЬЮ провалил свою работу и его меры не дали результата!
    Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!
    Видеоповторы смогут КАРДИНАЛЬНО бороться с судейской КОРРУПЦИЕЙ, которая захлестнула наш чемпионат!
    Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство в пользу ИЗБРАННОЙ Федуном команды.
    Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром
    сегодня в 12:00
    "Ракурс изображения при решении назначить пенальти не позволяет говорить что-то однозначно. Возможно, там был толчок."

    Да он прямым текстом говорит: "Как только минимальный формальный повод поставить очередной пенальти в ворота соперника "Спартака" появился, федуновские деньги были отработаны".

    Отличный намек на то, что "Спартак" и дальше будет играть вне футбольных правил.

    Самое смешное, что при всех тех деньгах, которые Леонид вкладывает в работу с судьями, команда еще и болтается у грани пропасти.
    Михаил Славнов
    сегодня в 12:00
    Гнать Бурдагосского вон, мафия должна сидеть в тюрьме.
    Oleg Sudakov ответил Michele_Alboreto
    сегодня в 11:59
    Michele_Alboreto:
    А ещё они специально слили Арсеналу, чтобы отправить КС (порвавшие их 4:0) в фнл!
    За этот слив им обраточка и идёт! Думаю по итогам сезона и седьмое место с такой игрой им будет за счастье!
    Александр Светличный
    сегодня в 11:56
    не потопляемый будогосский!
    Michele_Alboreto ответил ziborock
    сегодня в 11:55
    ziborock:
    У коней все пенальти липовые кроме тех, которые назначают в их пользу!
    Забыл написать "у бомжей". "У коней и бомжей все пенальти липовые" , вот должен был быть комментарий правоверного федуновца.
    Не настоящий спартач. Гранты федуна плохо отрабатываешь.
    cska1948
    сегодня в 11:52
    Каждый судейский ляп, это минус в работе самого Будогосского. Поэтому он, по возможности,оправдывает всё то, что хоть как-то можно оправдать. Тем более, что нам так и не показали чёткой картинки данного эпизода.
    drug01
    сегодня в 11:52
    Сколько можно терпеть этого начальника
    bamana
    сегодня в 11:49
    ..ну что вы от него хотели? это же их пахан!он всегда будет их отмазывать!
    Брулин
    сегодня в 11:49
    Оценка работы Мешкова – положительная: на банковский счет уже положили, СМС-ка вот подошла.
    Michele_Alboreto ответил Nikola45
    сегодня в 11:49
    Nikola45:
    Уже в конце прошлого года было видно как Спартак стал чемпионом! Как только судейский корпус перестал тащить чемодан под названием Спартак! Тут же пошли провалы!
    А ещё они специально слили Арсеналу, чтобы отправить КС (порвавшие их 4:0) в фнл!
    ziborock
    сегодня в 11:47
    У коней все пенальти липовые кроме тех, которые назначают в их пользу!
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 11:46
    У Будогорсского судьи всегда правы,ворон ворону глаз не выклюет.
    А пенальти ЛИПОВЫЙ, нечего на ракурс сваливать.
    cska.78 ответил Nikola45
    сегодня в 11:44
    Nikola45:
    У Дураков мысли сходятся ))
    Это точно :)
    ОЛЛС
    сегодня в 11:41
    Вон из департамента - врун и покрыватель непрофессионализма!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100