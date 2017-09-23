Тарханов: «Не только „Урал“ проседает после первых минут, „Спартак“ тоже»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть «Тосно» (3:1) в матче 11-го тура РФПЛ:

«Выиграли, это приятно всегда. Хорошо провели первые минуты, атаковали, забили. Сумели правильно расставить всех и забить. Потом мы, как правило, проседаем немного. Но не только мы, „Спартак“ вон тоже проседает. 2:0, некоторые футболисты начинают неправильно играть, спешить. Соперник создал два острых момента, Заболотный там головой хорошо бил.

Второй тайм начали хорошо, забили третий мяч. Концовку так, немного смазали. 3:0, контролируй мяч, не спеши... Но спешим и совершаем ошибки. А так хорошо сыграли против флангов соперника. У них хорошие фланги, много подач оттуда идет».

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