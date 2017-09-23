Аленичев: «Тихонов расстроен, я его понимаю, не на такой он результат рассчитывал»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 15-го тура ФНЛ (1:0):

«Очень приятно было увидеться, пообщаться с другом Андреем Тихоновым. После матча поговорили – он расстроен, я его прекрасно понимаю, не на такой он результат рассчитывал в Красноярске. В любом случае, вся борьба продолжается. Если говорить по игре, то в начале обе команды осторожничали, потому что все понимали значимость матча.

С середины первого тайма пошел интересный футбол с большим количеством моментов, который понравился зрителям, мне в том числе. Нам посчастливилось забить, а соперникам – нет. Миша Филиппов сегодня хорошо отыграл, в двух стопроцентных моментах выручил команду. Считаю, что команда заслужила комплименты за предельную самоотдачу. Я ребятам говорил, что такие игры выигрываются на характере, самоотдаче, огромном желании – это все сегодня было. Немножко не хватило свежести из-за матча с „Ахматом“, который мы играли три дня назад. Там мы потратили много сил и эмоций. Сейчас немножко надо передохнуть. Два дня отдыха, и будем готовиться к „Томи“».

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