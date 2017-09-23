Бенжамин Менди: «Почему бы мне не стать лучшим левым защитником в мире?»

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамин Менди признался, что летом перешел из «Монако» в «Ман Сити» ради возможности поиграть под руководством Хосепа Гвардиолы:

«Я хотел поиграть за рубежом и уйти с высоко поднятой головой. Гвардиола оказал большое влияние на принятие мной решения.

Я горжусь стартом своей карьеры здесь. Могу ли я стать лучшим левым защитником в мире? Почему бы и нет? Если упорно работать, то случиться может все что угодно.

Цель на этот сезон? Выиграть с „Сити“ два-три титула. У нас один из лучших проектов в Европе. Мы хотим и дальше писать историю клуба».

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