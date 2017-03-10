Червиченко: «Вокруг Федуна есть много желающих заработать»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился своим взглядом на проблемы в стане «красно-белых». По его мнению, клубу не стоит увольнять главного тренера команды Массимо Карреру.

«Здесь проблема не только в тренере. На мой взгляд, Каррера не самый плохой тренер, который в данной ситуации может работать в „Спартаке“. Даже трудно сказать, кем его прямо сейчас можно заменить, чтобы команда лучше заиграла. Если приглашать серьезного иностранца с именем, ему много времени понадобится, чтобы во все вникнуть и попытаться что-то исправить. Или, например, взять Парфенова из „Тосно“, спартаковского человека. Но ему тоже нужно время. Да и опыта у него маловато.

Думаю, проблема здесь в другом. Вокруг хозяина клуба и вокруг его денег много желающих заработать.

Если расчистить все это окружение, упростить коммуникации между президентом, ответственным человеком и тренером, тогда руководить клубом будет проще. Потому что и нынешняя игра команды и то, как была проведена селекция в трансферное окно, говорят о том, что проблемы кроются именно в этой плоскости.

Отставка тренера не поможет. Повторю, Каррера – не самый плохой тренер. Возможно, его авторитет подрывают люди, которые стоят за игроками. А тренер должен быть, как укротитель тигров – щелкнуть хлыстом и игроки должны стоять на задних лапах. И, конечно, не задавать вопрос игрокам после матча: „Вы меня сплавляете?“. Он должен зайти и сказать: „Ты, ты и ты – марш в дубль!“ если ему кажется, что эти игроки его сплавляют. И это хорошо ставит мозги на место».

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