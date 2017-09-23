Егор Иванов: «Матч получился не очень ярким и зрелищным»

Полузащитник «Енисея» Егор Иванов прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 15-го тура первенства ФНЛ.

«Очень тяжелая игра, было видно, что мы выплеснули много эмоций в Кубке России с „Ахматом“, а „Крылья“ – с „Локомотивом“. Поэтому матч получился не столь ярким и зрелищным. Хотя все равно качественным.

Встречались две равные команды. В первом тайме мы имели неплохие моменты и один реализовали. В перерыве Дмитрий Аленичев сказал, чтобы мы не прижимались к воротам, действовали активно. Но, видимо, психология – у „Крыльев“ было пару шансов. Впрочем, и мы могли увеличить счет. Победа „Енисея“ заслуженная», - сказал Иванов.

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