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Нехватка билетов — причина конфликта фанатов «Зенита» с краснодарской полицией

сегодня, 00:40
КраснодарКраснодар0 : 2ЗенитЗенитМатч завершен

Конфликт между болельщиками «Зенита» и краснодарской полицией на матче с «Краснодаром» (2:0) произошел из-за нехватки билетов.

Для фанатов питерской команды была выделена квота в 1000 билетов, в то время как на матч с «Краснодаром» поддержать «Зенит» прибыло гораздо больше зрителей. Те, кого не пустили на трибуны, попытались прорваться силой и в результате сломали забор, после чего на улице начались масштабные столкновения между фанатами «Зенита» и краснодарской полицией.

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Все комментарии
Ironyfan ответил NAZAR 007
сегодня в 00:56
NAZAR 007:
Виктор,здорово ! На данный момент в нескольких ресурсах инфа по билетам такая : "Краснодар" предложил сине-бело-голубым квоту в 3000 билетов, но петербургский клуб взял только 1000. Какие вопросы могут быть к Галицкому ? Не понимаю.....
Доброй✌🏻по обилию ресурсов не хожу)
В моем предложении написано : " если")
Какие вопросы ?)
NAZAR 007 ответил Ironyfan
сегодня в 00:53
Ironyfan:
Есть определённая квота. Если ее не выделили, то вопросы к Галицкому. А вообще фанатов в Краснодаре походу не любят - они же и своих прессуют.
Виктор,здорово ! На данный момент в нескольких ресурсах инфа по билетам такая :

"Краснодар" предложил сине-бело-голубым квоту в 3000 билетов,
но петербургский клуб взял только 1000.

Какие вопросы могут быть к Галицкому ? Не понимаю.....
Ironyfan
сегодня в 00:50
Есть определённая квота. Если ее не выделили, то вопросы к Галицкому.
А вообще фанатов в Краснодаре походу не любят - они же и своих прессуют.
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