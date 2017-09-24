Нехватка билетов — причина конфликта фанатов «Зенита» с краснодарской полицией

Конфликт между болельщиками «Зенита» и краснодарской полицией на матче с «Краснодаром» (2:0) произошел из-за нехватки билетов.

Для фанатов питерской команды была выделена квота в 1000 билетов, в то время как на матч с «Краснодаром» поддержать «Зенит» прибыло гораздо больше зрителей. Те, кого не пустили на трибуны, попытались прорваться силой и в результате сломали забор, после чего на улице начались масштабные столкновения между фанатами «Зенита» и краснодарской полицией.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте