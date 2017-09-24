Нехватка билетов — причина конфликта фанатов «Зенита» с краснодарской полицией

Конфликт между болельщиками «Зенита» и краснодарской полицией на матче с «Краснодаром» (2:0) произошел из-за нехватки билетов.
Для фанатов питерской команды была выделена квота в 1000 билетов, в то время как на матч с «Краснодаром» поддержать «Зенит» прибыло гораздо больше зрителей. Те, кого не пустили на трибуны, попытались прорваться силой и в результате сломали забор, после чего на улице начались масштабные столкновения между фанатами «Зенита» и краснодарской полицией.
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В моем предложении написано : " если")
Какие вопросы ?)
В моем предложении написано : " если")
Какие вопросы ?)
"Краснодар" предложил сине-бело-голубым квоту в 3000 билетов,
но петербургский клуб взял только 1000.
Какие вопросы могут быть к Галицкому ? Не понимаю.....
"Краснодар" предложил сине-бело-голубым квоту в 3000 билетов,
но петербургский клуб взял только 1000.
Какие вопросы могут быть к Галицкому ? Не понимаю.....
А вообще фанатов в Краснодаре походу не любят - они же и своих прессуют.
А вообще фанатов в Краснодаре походу не любят - они же и своих прессуют.