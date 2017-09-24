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Джеррард: «Не будь Коутиньо игроком мирового уровня, „Барса“ не предложила бы таких денег»

сегодня, 08:39

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард предположил, что в будущем «Барселона» может вернуться к идее подписания хавбека «красных» Филиппе Коутиньо, которого каталонцы не сумели приобрести минувшим летом:

«Думаю, ключевой момент тут - вернется ли „Барселона“ за Коутиньо? Или они расстроились, когда не сумели подписать его?

Несомненно, „Ливерпуль“ захочет удержать Филиппе. Его здесь любят.

„Барселона“ не предложит таких денег за игрока, если он не является футболистом мирового уровня. „Ливерпулю“ нужно попытаться сохранить Коутиньо на как можно более долгий срок».

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Все комментарии
Barça Mes Que Un Club
сегодня в 09:55
Об этом, уже не стоит говорить.
Алексей Буренин
сегодня в 09:53
Коутиньо очень хороший игрок
Triem
сегодня в 09:41
Отвалят большие деньги - уйдет. Увы но это клубный футбол!
3ton
сегодня в 09:35
обязан 😃
С твоих слов ,Салах обязан доиграть контракт за Рому .
Kurtd
сегодня в 09:06
Посмотрим как сезон закончится.
В принципе, Коутиньо здесь и сейчас игрок Ливерпуля. И ещё четыре с половиной года им быть обязан.
Барселона пускай своих Деулофеу и Дембеле наигрывает. Будущих звёзд футбола.
вячеслав остапенко
сегодня в 09:05
Я думаю у Барселоны достаточно много игроков мирового уровня в команде и хватит этих игроков чтобы победить в турнирах
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