Джеррард: «Не будь Коутиньо игроком мирового уровня, „Барса“ не предложила бы таких денег»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард предположил, что в будущем «Барселона» может вернуться к идее подписания хавбека «красных» Филиппе Коутиньо, которого каталонцы не сумели приобрести минувшим летом:

«Думаю, ключевой момент тут - вернется ли „Барселона“ за Коутиньо? Или они расстроились, когда не сумели подписать его?

Несомненно, „Ливерпуль“ захочет удержать Филиппе. Его здесь любят.

„Барселона“ не предложит таких денег за игрока, если он не является футболистом мирового уровня. „Ливерпулю“ нужно попытаться сохранить Коутиньо на как можно более долгий срок».

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