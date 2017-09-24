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Фурсенко: «Я встречусь с фанатами „Зенита“, обсудим с ними произошедшее в Краснодаре»

сегодня, 12:42
КраснодарКраснодар0 : 2ЗенитЗенитМатч завершен

Президент петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко готов встретиться с болельщиками «сине-бело-голубых», чтобы обсудить с ними беспорядки, устроенные петербургскими фанатами во время матча 11-го тура РФПЛ против «Краснодара». По слухам, беспорядки были вызваны тем, что не всем желающим хватило билетов на поединок.  

«Мы запрашивали не три тысячи, а около 1.2 тысяч билетов, но руководство „Краснодара“ дало одну тысячу билетов. Мы пытались о чем-то договориться, но ничего не получилось. Как мне кажется, „Зениту“ можно было пойти навстречу, и наверное, в связи с этим такая ситуация и возникла.

У нас на месте был руководитель службы безопасности нашего клуба, который пытался решить эту ситуацию. Я буду встречаться с фанатами, и эти вопросы будем обсуждать более подробно. Потому что надо разобраться в том, что произошло, и мы обязаны уделить этому особое внимание».

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Все комментарии
cska plus
сегодня в 13:07
Я не раз был на этом стадионе, там всегда чистота и порядок, фурсенко сам виноват.
cska plus
сегодня в 13:04
вопрос в финансах, скорее всего фурсенко не смог договориться за более дешёвые цены, а зачем Галицкому продавать за дешево когда есть реальные покупатели по нормальной цене.
Московские бабушки
сегодня в 13:04
вота напугал, после встречи с Молло, фанатов Зенита уже ни кем не напугаешь.
Sem25 ответил cska1948
сегодня в 13:03
cska1948:
Нач. службы безопасности ОБЯЗАН был знать, что выделено 1000 билетов и надо было ещё в Питере решать вопрос по этим 200-стам безбилетникам.
Откуда вы знаете его полномочия? Скорее, он решает вопросы конфликтных ситуаций болельщиков с правоохранительными органами на местах. Не более того.
Jeck Denielse
сегодня в 13:02
Встречайся не встречайся....а сломанная нога,отсутствие гостей на трибунах,чебатуха около стадиона и самовоспламеняющиеся кресла - не говорят о гостеприимстве хозяев.....

Можно быть и по-радушней к гостям........
Казанский
сегодня в 13:02
Ну понятно же,что эти 200 человек были не болельщиками из самой культурной столицы мира Санкт-Петербурга,а провокаторы.Разве СБГ-фан может себе позволить хулиганить на стадионе?))
eugen-han
сегодня в 13:02
получается,что ,,лишние" купили билеты за свой счет и растворились в одном из секторов хозяев,где стычки гипотетически были неизбежны,учитывая накал страстей и эмоций обеих сторон.
Ironyfan ответил cska plus
сегодня в 13:01
cska plus:
Щас ещё и Краснодар окажется виноватым, дали тыщу пусть едет тыща чел а не три.
Вот ты кадр )
То есть, правила в топку !? Пусть Краснодар воротит , как хочет!?) молоток , чего))
cska1948 ответил Sem25
сегодня в 13:01
Sem25:
Это вопрос к Фурсенко.
Нач. службы безопасности ОБЯЗАН был знать, что выделено 1000 билетов и надо было ещё в Питере решать вопрос по этим 200-стам безбилетникам.
Sem25 ответил cska1948
сегодня в 13:01
cska1948:
Я про краснодарских распределителей квоты. Почему они не объясняют причины занижения квоты.
Квота 3 тысячи. Ее не выбрали. Естественно Галицкий "сдвинул ограждение", чтобы уменьшить гостевой сектор. Но больше вопросов именно в отдел по работе с болельщиками Зенита.
Ironyfan ответил cska1948
сегодня в 13:01
cska1948:
Я про краснодарских распределителей квоты. Почему они не объясняют причины занижения квоты.
Потому что там удельный князёк Галицкий)
cska plus
сегодня в 13:00
Щас ещё и Краснодар окажется виноватым, дали тыщу пусть едет тыща чел а не три.
cska1948 ответил Sem25
сегодня в 12:59
Sem25:
Почему молчат? Фурсенко и пытается говорить. Правильно делает.
Я про краснодарских распределителей квоты. Почему они не объясняют причины занижения квоты.
Смитерс ответил cska1948
сегодня в 12:58
cska1948:
А зачем было везти 200 человек, на которых не было билетов?
Затем, чтобы обсуждали драки фанатья с полицией, а не подорожание бензина.
Мельгарехо
сегодня в 12:58
    Sem25 ответил cska1948
    сегодня в 12:57
    cska1948:
    А зачем было везти 200 человек, на которых не было билетов?
    Это вопрос к Фурсенко.
    Sem25 ответил cska1948
    сегодня в 12:57
    cska1948:
    Странно, но почему молчат те, кто квоту распределял?
    Почему молчат? Фурсенко и пытается говорить. Правильно делает.
    cska1948 ответил Sem25
    сегодня в 12:56
    Sem25:
    От него уже ничего не зависело. Что он может сделать, если на 1000 мест приехало 1200 человек?
    А зачем было везти 200 человек, на которых не было билетов?
    ermak6448
    сегодня в 12:56
    Давайте решайте проблему на ровном месте. Клубу ШТРАФЫ не нужны
    Sem25 ответил cska1948
    сегодня в 12:55
    cska1948:
    "...У нас на месте был руководитель службы безопасности нашего клуба..." ------------------------------------------ И какой толк от такого "руководителя", если не смог предотвратить беспорядки?
    От него уже ничего не зависело. Что он может сделать, если на 1000 мест приехало 1200 человек?
    Sully
    сегодня в 12:54
    а чего там обсуждать? расформировать спартак и все!
    cska1948
    сегодня в 12:54
    Странно, но почему молчат те, кто квоту распределял?
    cska1948
    сегодня в 12:52
    "...У нас на месте был руководитель службы безопасности нашего клуба..."
    ------------------------------------------
    И какой толк от такого "руководителя", если не смог предотвратить беспорядки?
    eugen-han
    сегодня в 12:52
    некрасиво.....повели себя организаторы,спровоцировав тем самым беспорядки справедливости ради.
    LOpp
    сегодня в 12:51
    Как мне кажется, „Зениту“ можно было пойти навстречу..

    корону поправь.
    Ironyfan
    сегодня в 12:48
    Ну вот и ответ. Н-да. Не , ну эти, конечно, тоже дали - зачем лететь, если положенную квоту не выдали, но руководство Краснодара удивляет не меньше.
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