Фурсенко: «Я встречусь с фанатами „Зенита“, обсудим с ними произошедшее в Краснодаре»

Президент петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко готов встретиться с болельщиками «сине-бело-голубых», чтобы обсудить с ними беспорядки, устроенные петербургскими фанатами во время матча 11-го тура РФПЛ против «Краснодара». По слухам, беспорядки были вызваны тем, что не всем желающим хватило билетов на поединок.

«Мы запрашивали не три тысячи, а около 1.2 тысяч билетов, но руководство „Краснодара“ дало одну тысячу билетов. Мы пытались о чем-то договориться, но ничего не получилось. Как мне кажется, „Зениту“ можно было пойти навстречу, и наверное, в связи с этим такая ситуация и возникла.

У нас на месте был руководитель службы безопасности нашего клуба, который пытался решить эту ситуацию. Я буду встречаться с фанатами, и эти вопросы будем обсуждать более подробно. Потому что надо разобраться в том, что произошло, и мы обязаны уделить этому особое внимание».

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