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Кобелев: «ЦСКА в плей-офф ЛЧ? Можно первый матч выиграть, а все остальные проиграть»

сегодня, 11:08

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что пока рано говорить о шансах ЦСКА на выход в плей-офф Лигир чемпионов. На групповом этапе турнира «армейцы» пока провели один матч, одолев на выезде «Бенфику».

«Что думаю про нынешний ЦСКА? „Армейцы“ объективно играют в свой футбол, первоочередная их задача - не пропускать. Большое количество футболистов остается сзади, делается упор на оборону. Я думаю, что результаты ЦСКА в первую очередь будут зависеть от индивидуальной игры в атаке тех же Головина и Дзагоева - смогут ли они решать исходы матчей в одиночку?

Как расценю шансы „красно-синих“ выйти в плей-офф Лиги чемпионов после гостевой победы над „Бенфикой“? „Армейцы“ пока сыграли в группе всего один матч, а надо - шесть. Можно первый матч выиграть, зато остальные все проиграть. И наоборот».

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Все комментарии
spartach n1 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 11:33
Дед за ЦСКА:
Шутка, тебе+++!!! Всех благ и удачи в игре с Ливерпулем.
И вам так же с Манчестером !
Дед за ЦСКА ответил spartach n1
сегодня в 11:32
spartach n1:
Привет Дед ! Да где бы его ума взять ?))
Шутка, тебе+++!!! Всех благ и удачи в игре с Ливерпулем.
spartach n1 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 11:30
Дед за ЦСКА:
Привет Сергей, измени : СКОРО ЛИВЕР!!!! Так будет умнее.
Привет Дед !
Да где бы его ума взять ?))
Дед за ЦСКА ответил spartach n1
сегодня в 11:29
spartach n1:
Привет Сергей, измени : СКОРО ЛИВЕР!!!!
Так будет умнее.
drug01
сегодня в 11:28
Без усиления состава делать нечего
Т34 ответил cska plus
сегодня в 11:28
cska plus:
Англичане из Ливерпуля будут очень удивлены, увидев человека, проводящий сеанс секса с штангами.
Англичане из Манчестера с радостью встретятся с антирекордсменом Лиги чемпионов и сделают ему подарок для улучшения этого незабываемого рекорда.
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:26
Появился новый спец по ЦСКА? Лучше бы дал прогноз когда Динамо будет играть в ЛЧ.
А по делу ничего не сказал, никакого анализа, может, не может - увидим.
008Maximus
сегодня в 11:26
Можно в плэй-офф несколько выиграть, сколько то ничей и остальные проиграть.
spartach n1
сегодня в 11:24
Don trambon
сегодня в 11:24
А можно вообще ни одного матча не выиграть. (с) Каррера и Ко
Мельгарехо
сегодня в 11:22
нет ни каких сомнений, что цска еще не раз унизят в лч
VIPded
сегодня в 11:21
Удивительно глыбокий анализ эксперда. Удачи ЦСКА!!!
Kerri
сегодня в 11:21
Армейцам удачи!
cska plus
сегодня в 11:18
Англичане из Ливерпуля будут очень удивлены, увидев человека, проводящий сеанс секса с штангами.
sir-5
сегодня в 11:16
Дзагоев играет эпизодически,даже на протяжении матча и,судя по всему,целый матч уже не вытягивает.Так что усилий одного Головина недостаточно,ни в силу таланта,ни в силу опыта и возраста.А Гончаренко прививает ЦСКА ровно тот футбол,который ему обеспечивал успех (и реноме талантливого тренера) в командах "второй волны".Из минуса,или ноля,вверх рваться легче.Если вообще не пришибли.Поэтому и трибуны пустуют с ужасающей скоростью.НА матче с МЮ они будут полными,конечно,но это придут на МЮ и в ожидании "чуда на Москва-реке". На это Гончар эпизодически способе.А Кобелев -хронический неудачник,пусть таковым и в прогнозах остаётся.
cska plus ответил LOpp
сегодня в 11:16
LOpp:
Кобелев: «ЦСКА в плей-офф ЛЧ? Можно первый матч выиграть, а все остальные проиграть»
Лоппик, вот завтра вся европа посмеётся над вами.
Petr Makovenko
сегодня в 11:14
Можно первый матч выиграть, зато остальные все проиграть. И наоборот».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1013161.shtml
Молодец !
Вот это анализ!
Даже я до такого не додумался....думал еще парочку матчей выиграем, А тут ,виш,понимаеш, все надоть!!
Спец видать не хилый!!
ЦСКА Чемпион!!!
cska plus
сегодня в 11:14
Можно господин Кобелев, а можно и все остальные выиграть.
Jum13 ответил LOpp
сегодня в 11:12
LOpp:
Кобелев: «ЦСКА в плей-офф ЛЧ? Можно первый матч выиграть, а все остальные проиграть»
О - фанатки Акинфеева тут как тут
Jum13
сегодня в 11:11
Ну правильно всё говорит. У нас любят заранее о чем-то говорить. Странно, что этот вопрос не задали в начале августа после первой победы над АЕКом
LOpp
сегодня в 11:11
Кобелев: «ЦСКА в плей-офф ЛЧ? Можно первый матч выиграть, а все остальные проиграть»
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