Кобелев: «ЦСКА в плей-офф ЛЧ? Можно первый матч выиграть, а все остальные проиграть»

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что пока рано говорить о шансах ЦСКА на выход в плей-офф Лигир чемпионов. На групповом этапе турнира «армейцы» пока провели один матч, одолев на выезде «Бенфику».
«Что думаю про нынешний ЦСКА? „Армейцы“ объективно играют в свой футбол, первоочередная их задача - не пропускать. Большое количество футболистов остается сзади, делается упор на оборону. Я думаю, что результаты ЦСКА в первую очередь будут зависеть от индивидуальной игры в атаке тех же Головина и Дзагоева - смогут ли они решать исходы матчей в одиночку?
Как расценю шансы „красно-синих“ выйти в плей-офф Лиги чемпионов после гостевой победы над „Бенфикой“? „Армейцы“ пока сыграли в группе всего один матч, а надо - шесть. Можно первый матч выиграть, зато остальные все проиграть. И наоборот».
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Да где бы его ума взять ?))
Да где бы его ума взять ?))
Так будет умнее.
Так будет умнее.
А по делу ничего не сказал, никакого анализа, может, не может - увидим.
А по делу ничего не сказал, никакого анализа, может, не может - увидим.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1013161.shtml
Молодец !
Вот это анализ!
Даже я до такого не додумался....думал еще парочку матчей выиграем, А тут ,виш,понимаеш, все надоть!!
Спец видать не хилый!!
ЦСКА Чемпион!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1013161.shtml
Молодец !
Вот это анализ!
Даже я до такого не додумался....думал еще парочку матчей выиграем, А тут ,виш,понимаеш, все надоть!!
Спец видать не хилый!!
ЦСКА Чемпион!!!