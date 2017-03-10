Кобелев: «„Динамо“ будет бороться в чемпионате за 10-12 места»

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что «бело-голубым» не грозит серьезная борьба за сохранение прописки в элите:

«Какими вижу перспективы „Динамо“? На мой взгляд, ничего страшного с „бело-голубыми“ не произойдет, они будут идти в середине таблицы и бороться за 10-12 места. Это хорошо, что динамовцы уже сумели отобрать очки у „Зенита“, но молодые игроки, которые играли у меня в позапрошлом сезоне, сейчас в „Динамо“ не играют. Руководители клуба должны определиться, в каком направлении команда будет двигаться дальше: по каким принципам будет формироваться состав, какие будут ставиться задачи и так далее».

В 11-м туре РФПЛ «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте