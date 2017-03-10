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Кобелев: «„Динамо“ будет бороться в чемпионате за 10-12 места»

сегодня, 10:35

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что «бело-голубым» не грозит серьезная борьба за сохранение прописки в элите:

«Какими вижу перспективы „Динамо“? На мой взгляд, ничего страшного с „бело-голубыми“ не произойдет, они будут идти в середине таблицы и бороться за 10-12 места. Это хорошо, что динамовцы уже сумели отобрать очки у „Зенита“, но молодые игроки, которые играли у меня в позапрошлом сезоне, сейчас в „Динамо“ не играют. Руководители клуба должны определиться, в каком направлении команда будет двигаться дальше: по каким принципам будет формироваться состав, какие будут ставиться задачи и так далее».

В 11-м туре РФПЛ «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА.

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Все комментарии
Чист ответил ДАША Д
сегодня в 11:26
ДАША Д:
По очку берут у грандов, и бесславно проигрывают аутсайдерам. Так из низины не выберешься.
может просто дарят
Чист
сегодня в 11:25
вернее будет сказать за выживание
Ната Спартачиха
сегодня в 11:04
Кобелев не прав! Динамо достойно большего!
Думаю будет бороться за 9-е место!
sir-5 ответил шацк
сегодня в 11:04
шацк:
Ну Андрей Николаевич не прав, молодые как раз играют, но скорее от безысходности нежели от своей силы. С армейцами весь матч отыграли Темников и Терехов, так же часто играют Катрич, Ташаев, Морозов, Калугин и др. молодые игроки.
Ты его озадачил...Откуда Кобелеву знать такие подробности жизни "Динамо"???
ДАША Д
сегодня в 11:04
По очку берут у грандов, и бесславно проигрывают аутсайдерам. Так из низины не выберешься.
sir-5
сегодня в 11:03
Ничего,к повторной встрече с ЦСКА Гинер решит все свои текущие проблемы и даст команду ещё помочь "Динамо" тремя очками.В обмен на то,что они опять "Зенит" обыграют. А у всех "динам" это прям хобби,невзирая на состояние и турнирное положение.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:03
Да сходите ещё раз в пердив, через годик опять вернётесь с золотыми медалями. Пусть и малыми...
Дмитрий Аександров
сегодня в 11:02
С ЦСКА играли на равных.
Суеверный
сегодня в 11:01
Может и выше. Ведь умеют когда настроятся не по-детски.
Байкал Иркутск
сегодня в 10:57
Кобелев просто сам капитан очевидность!
Kolia_nchik
сегодня в 10:57
нет лидера в Динамо
Павел Амурский
сегодня в 10:50
Или за выход в ФНЛ?
шацк
сегодня в 10:46
Ну Андрей Николаевич не прав, молодые как раз играют, но скорее от безысходности нежели от своей силы. С армейцами весь матч отыграли Темников и Терехов, так же часто играют Катрич, Ташаев, Морозов, Калугин и др. молодые игроки.
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