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Форварду Кутроне в «Милане» увеличат зарплату

сегодня, 22:40

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла продолжает доверять молодому нападающему Патрику Кутроне и рассчитывает на его услуги в дальнейшем. Речь о продлении контракта пока не идет, зато 19-летний форвард отныне будет получать в клубе больше денег. Об этом «россонери» сообщили на своей странице в Twitter.

Трудовое соглашение с футболистом по-прежнему рассчитано до 2021 года.

В этом сезоне Кутроне отметился четырьмя забитыми мячами во всех турнирах.

Напомним, что в понедельник «Милан» продлил контракт с полузащитником Сусо.

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VIPded
сегодня в 22:44
Форза, Милан! Ну Кутроне, так Кутроне! )))
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