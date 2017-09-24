Форварду Кутроне в «Милане» увеличат зарплату

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла продолжает доверять молодому нападающему Патрику Кутроне и рассчитывает на его услуги в дальнейшем. Речь о продлении контракта пока не идет, зато 19-летний форвард отныне будет получать в клубе больше денег. Об этом «россонери» сообщили на своей странице в Twitter.

Трудовое соглашение с футболистом по-прежнему рассчитано до 2021 года.

В этом сезоне Кутроне отметился четырьмя забитыми мячами во всех турнирах.

Напомним, что в понедельник «Милан» продлил контракт с полузащитником Сусо.

#ACMilan comunica di aver adeguato il contratto economico di Patrick Cutrone, la cui durata rimane inalterata#weareacmilan pic.twitter.com/rl8FlkEAHN — AC Milan (@acmilan) 25 сентября 2017 г.

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