Венгер: «Думаю, в этом году уже что-то решат, и трансферные суммы будут ограничены»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер полагает, что в скором времени в регулирование трансферных вопросов будут внесены существенные изменения, которые помогут замедлить рост цен на футболистов:

«Я думаю, что-то произойдёт в ближайшие 12 месяцев, что поможет урегулировать и ограничить суммы трансферов. Нужно выбрать один из двух способов: отрегулировать фэйр-плей или сделать его полностью открытым. Нельзя оставаться посередине. А именно там мы сейчас и находимся. Это даёт преимущество только некоторым клубам, которые легальным путём обходят эти правила. Либо мы строго и понятно регулируем финансовый фэйр-плей, либо полностью открываем: вы можете делать, что хотите, но при условии, что можете гарантировать, что у вас есть деньги для оплаты».

Напомним, недавно французский специалист выступил за отмену действующего финансового fair play.

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