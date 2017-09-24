«Зенит» и «Локомотив» узнали судей на матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на поединках 2-го тура группового этапа Лиги Европы с участием российских клубов.

Встречу «Зенита» и «Реала Сосьедад» доверено обслуживать английской бригаде арбитров во главе с Андре Марринером. Его помощниками выступят Стивен Чайлд и Гарри Леннард.

Поединок между «Локомотивом» и «Фаставом» обслужит валлийская бригада судей под предводительством Саймона Эванса. Помогать ему будут Филип Томас и Айэн Берд.

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