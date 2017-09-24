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«Зенит» и «Локомотив» узнали судей на матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы

сегодня, 13:37

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на поединках 2-го тура группового этапа Лиги Европы с участием российских клубов.

Встречу «Зенита» и «Реала Сосьедад» доверено обслуживать английской бригаде арбитров во главе с Андре Марринером. Его помощниками выступят Стивен Чайлд и Гарри Леннард.

Поединок между «Локомотивом» и «Фаставом» обслужит валлийская бригада судей под предводительством Саймона Эванса. Помогать ему будут Филип Томас и Айэн Берд.

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Все комментарии
cska.78 ответил zenit_forever2014
сегодня в 14:34
zenit_forever2014:
И вам тоже))) Дома можно покусать МЮ)))
Спасибо :)
zenit_forever2014 ответил cska.78
сегодня в 14:33
cska.78:
Зениту и Локо удачи!
И вам тоже))) Дома можно покусать МЮ)))
cska.78
сегодня в 14:32
Зениту и Локо удачи!
самуил кац ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:32
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
В ЧЕТВЕРГ ЖДЁМ ОЧКИ В ЕВРОКОПИЛКУ !
Ясен пень ! Не во вторник же !
Дед за ЦСКА
сегодня в 14:25
Удачи Зениту и Локо,
Багров-брат
сегодня в 14:18
Удачи и побед российским клубам!!!)))
Серёга за ЦСКА
сегодня в 13:53
Удачи и побед дома!! Другого не ждём.
Gunslinger
сегодня в 13:46
Дома просто обязаны побеждать обе команды!!!
Россия -вперёд!!! :)))
Evilhuman
сегодня в 13:42
Без разницы, Зениту и паровозам побед при любых раскладах
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
сегодня в 13:40
Победы российским клубам!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:39
В ЧЕТВЕРГ ЖДЁМ ОЧКИ В ЕВРОКОПИЛКУ !
КЭТиК
сегодня в 13:39
Без разницы кто судит, надо обеим нашим командам выигрывать
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