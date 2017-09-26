Голкипер «Спартака» Ребров получил травму

В матче второго тура Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем» травму получил голкипер «красно-белых» Артем Ребров. На 57-й минуте поединка вратарь столкнулся с Мохамедом Салахом и несколько минут не мог продолжать матч. Вскоре игра возобновилась, но страж ворот московской команды вновь оказался на газоне. Ребров не смог самостоятельно покинуть пределы поля. Его место занял голкипер Александр Селихов.

На данную минуту «Спартак» и «Ливерпуль» забили друг другу по одному мячу.

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