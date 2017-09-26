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Голкипер «Спартака» Ребров получил травму

вчера, 23:19
СпартакСпартак1 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче второго тура Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем» травму получил голкипер «красно-белых» Артем Ребров. На 57-й минуте поединка вратарь столкнулся с Мохамедом Салахом и несколько минут не мог продолжать матч. Вскоре игра возобновилась, но страж ворот московской команды вновь оказался на газоне. Ребров не смог самостоятельно покинуть пределы поля. Его место занял голкипер Александр Селихов.

На данную минуту «Спартак» и «Ливерпуль» забили друг другу по одному мячу.

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Все комментарии
Salihamidjic ответил Lu4nik
вчера в 23:54
Lu4nik:
как говорится: кто брал - тот знал...
Вам с трибун виднее как реброф берет
Gunslinger
вчера в 23:52
Такими темпами скоро играть некому будет.....
Lu4nik ответил Salihamidjic
вчера в 23:52
Salihamidjic:
У Реброва такая морда, потому что зимой холодные штанги в засос фигачит
как говорится: кто брал - тот знал...
EvgenyS
вчера в 23:52
Скорейшего выздоровления.
Ната Спартачиха
вчера в 23:50
Поправляйся, Артемка, мы любим тебя!
Вперед очень великий Спартак!
Lucho Gonzalez
вчера в 23:50
Поправляйся скорее, Артемка! Штанги уже очень скучают! :((
Salihamidjic ответил DarkReds
вчера в 23:50
DarkReds:
ты на свою морду посмотри. утырок
У Реброва такая морда, потому что зимой холодные штанги в засос фигачит
DarkReds ответил Salihamidjic
вчера в 23:47
Salihamidjic:
Вот он понторез! Здоровья конечно ему, но он тип отвратительный! Вечно морду корчит! Фу!
ты на свою морду посмотри. утырок
Salihamidjic
вчера в 23:44
Вот он понторез! Здоровья конечно ему, но он тип отвратительный! Вечно морду корчит! Фу!
4ever Ars
вчера в 23:44
Здоровья!
Igo0rek
вчера в 23:26
Здоровья Артему!
Vlad.net
вчера в 23:21
Здоровья, Тёма!
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