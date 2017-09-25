Матч 15-го тура между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Какая команда выиграет Кубок России 2017/18?
    "Спартак"
    35%
    1278
    "Ростов"
    18%
    669
    "Рубин"
    28%
    1040
    Другая команда
    17%
    634
    Затрудняюсь ответить
    2%
    78
    Всего голосов: 3699
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Чемпионов
  • Мексика. Лига МХ
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Халл Сити -:- Престон
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 2:1 Ливерпуль (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
17:25
Каррера вошел в символическую сборную бывших игроков, тренирующих участников ЛЧ-17/1815
15:56
Юноши «Спартака» переиграли сверстников из «Ливерпуля»87
15:20
Моуриньо: «У ЦСКА сейчас самый сильный состав, против которого я когда-либо играл»55
15:01
Измайлов покинул «Арарат»26
10:40
Анчелотти или Конте летом могут возглавить «Милан»48
17:55
Румменигге: «Мы с уважением относимся к ПСЖ»1
17:45
Ван Дейк: «„Ливерпуль“ и „Манчестер Сити“ покажут хороший результат в ЛЧ»3
17:44
Бушманов: «У многих молодых ребят „Спартака“ есть будущее»3
17:33
Валерон назначен исполняющим обязанности главного тренера «Лас-Пальмаса»4
17:16
Неймар готовится к матчу с «Баварией»5
17:05
Головин: «В МЮ собраны хорошие футболисты»3
16:58
Ганчаренко: «У ЦСКА достаточно опыта и класса, чтобы противостоять МЮ»13
16:46
Кафельников поставил 300 долларов на победу «Спартака» в матче с «Ливерпулем»39
16:39
Джонс пропустит матч с ЦСКА4
16:28
Мхитарян: «Я слежу за РФПЛ и вижу, что ЦСКА стал намного сильнее»11
15:38
Карасев рассудит «Локомотив» и «Динамо», а также другие назначения на 12-й тур РФПЛ17
15:13
Неймар пропустил матч с «Монпелье» из-за травмы, которую ему нанес Бен Арфа13
14:46
Роббен - об игре с ПСЖ: «Деньги не забивают голы»19
14:37
Наставник «Спортинга»: «Дембеле не играет на уровне Неймара»9
14:25
Луис Суарес выступил против насилия в футболе21
14:15
Андреев: «Поведение Григоряна портит репутацию футбола»32
14:06
Тигиев прооперирован и вернется в строй в марте10
14:01
Дюгарри: «Думал, Верратти станет новым Иньестой, но, похоже, ошибался»8
13:24
Виллаш-Боаш оштрафован на 12 тысяч евро за критику судей13
13:11
Сейду Думбия: «У „Спортинга“ есть реальная возможность выйти в плей-офф»18

Матч 15-го тура между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен

сегодня, 17:33
АрсеналАрсенал-:-ЦСКАЦСКА28.10.2017 в 16:30 Не начался

Тульский «Арсенал» объявил о переносе матча с ЦСКА в рамках 15-го тура РФПЛ.

Изначально поединок должен был состояться 28 октября в 16:30. Встреча пройдет на день раньше, 27 октября, в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что в последнем сыгранном туре чемпионата России «канониры» минимально уступили «Уфе», а «армейцы» сыграли вничью с «Динамо».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Jum13
сегодня в 17:52
Опять заговор ЦСКА!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100