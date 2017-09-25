Матч 15-го тура между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен

Тульский «Арсенал» объявил о переносе матча с ЦСКА в рамках 15-го тура РФПЛ.

Изначально поединок должен был состояться 28 октября в 16:30. Встреча пройдет на день раньше, 27 октября, в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что в последнем сыгранном туре чемпионата России «канониры» минимально уступили «Уфе», а «армейцы» сыграли вничью с «Динамо».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте