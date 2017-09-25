Матч 15-го тура между «Арсеналом» и ЦСКА перенесен

Тульский «Арсенал» объявил о переносе матча с ЦСКА в рамках 15-го тура РФПЛ.
Изначально поединок должен был состояться 28 октября в 16:30. Встреча пройдет на день раньше, 27 октября, в 19:30 по московскому времени.
Напомним, что в последнем сыгранном туре чемпионата России «канониры» минимально уступили «Уфе», а «армейцы» сыграли вничью с «Динамо».
Матч 15 тура @rfpl @pfc_arsenal - @pfc_cska перенесен с 28 октября на 27 октября. Начало в 19.30. pic.twitter.com/jyuNwOfCWc— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 26 сентября 2017 г.
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