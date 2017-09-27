Бубнов: «„Манчестер Юнайтед“ выложился в лучшем случае на 50 процентов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал домашнее поражение ЦСКА от «Манчестер Юнайтед» (1:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов:

«Не думаю, что стоит проводить параллели с игрой „Спартака“ и „Ливерпуля“ (1:1). МЮ на сегодня превосходит команду Юргена Клоппа и закономерно лидирует в АПЛ. Более того, было видно, что „Ливерпуль“ оставил на „Открытие Арене“ все силы, тогда как подопечные Жозе Моуриньо в лучшем случае выложились на 50 процентов. Всё решилось в первом тайме, а оставшиеся 45 минут гости скорее доигрывали.

По матчу и сказать-то особо нечего… МЮ забил четыре, а мог и больше, если бы не Акинфеев. У ЦСКА единственная надежда заключалась в компактности сзади, стремительных контратаках и стандартных положениях. Хотя последнее оружие „армейцев“ не казалось действенным на фоне физически мощного соперника. В любом случае ни одну из сильных сторон московский клуб проявить не смог, а больше у него ничего и нет.

Все качества и опыт хозяев были развеяны в стартовые полчаса. В высоком темпе ЦСКА играть не может, прессинг совсем не получился, а без этого рассчитывать на что-то было нельзя. Результат - закономерный, хотя счёт до неприличия крупный. По такой игре вполне можно было выпускать на второй тайм молодёжь – всё лучше, чем Витиньо, который весь матч номер отбывал. Проигрывать можно по-разному – либо падать после финального свитка от изнеможения, либо уйти с поля, даже не вспотев.

Конечно, психологически команду подломил быстрый гол, а затем сразу и второй, забитый к тому же из-за ошибки судьи. Затем и третий мяч прилетел – ЦСКА был просто шокирован, отправлен в нокаут. Игра буквально потеряла смысл – особенно для МЮ, который в экономном режиме провёл оставшийся час. Впрочем, гости при этом внимательно действовали в обороне от начала до конца, не оставив сопернику практически ни единого шанса».

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