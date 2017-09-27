Бабаев: «Гол Кучаева – это во многом заслуга именно болельщиков»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:4) во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов отметил активность болельщиков московской команды:

«Очень порадовали сегодня болельщики, они были лучшие для нас, если не брать игру „Манчестер Юнайтед“, она тоже впечатляет. Мы благодарны фанатам, которые с первой и до последней минуты поддерживали и делали это без нарушений правил общественного порядка. И гол Кучаева, который сгладил впечатления от результата, – во многом заслуга именно болельщиков, которые продолжали верить в команду и гнали её вперёд».

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