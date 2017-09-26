Ещенко: «Если в оставшихся матчах сыграем так, как с „Ливерпулем“, всё будет отлично»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал результаты «красно-белых» в Лиге чемпионов и чемпионате России:

«Как оценю результат в Лиге чемпионов? В первом матче отпустили „Марибор“, хотя должны были набирать три очка. Тем более, все решил обидный гол в конце. Могли дотерпеть 10 минут. А ничья с „Ливерпулем“ – хороший результат, соперник имел много моментов, мог нас наказать.

Надо пробовать выйти из группы. Если оставшиеся матчи сыграем так, как с „Ливерпулем“, все будет отлично. Тем более, наши травмированные постепенно начнут возвращаться.

Считаю ли, что в чемпионате „Зенит“ уже не достать? Тут не только от „Спартака“ все зависит. Будет ли „Зенит“ терять очки? А вот отрыв от второго-третьего места не такой большой, все в наших руках».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте