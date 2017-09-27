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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
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Ганчаренко: «ЦСКА развалил первый пропущенный гол»

сегодня, 00:09
ЦСКАЦСКА1 : 4Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко отметил, что на слабое выступление «армейцев» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» повлиял пропущенный на первых минутах поединка гол:

«Думаю, нас развалил первый пропущенный гол. Самое тяжелое — это пропущенный первый мяч, о чем мы и говорили. Потом мы долго не могли вернуться в игру. Нам очень сложно играть в ритме „Манчестер Юнайтед“, поскольку мы давно в таком темпе не играли.

Игорь Акинфеев позволил нам сохранить лицо. Он в достаточно большом количестве эпизодов нас выручил. Ритм был для нас высок, плюс мы совершали достаточно простые для нашего уровня ошибки. Наверное, путем замен удалось воссоздать баланс, но, наверное, после того, как счет стал крупным, соперник сбросил обороты. 

Почему Фернандес сегодня был не так активен? Наверное, неправильно здесь кого-то выделять или критиковать. 

Повлияет ли крупное поражение психологически с прицелом на матч с „Базелем“? Да нет, это очень далеко. Нам в первую очередь надо думать о том, как восстановить голову к ближайшей игре».

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MALOVAR
сегодня в 00:14
Я бы все же выделил одного игрока,но не буду,пойду ка я спать .Армейцы не отчаивайтесь ,это всего лишь одна игра ,будут еще и победы и рекорды
vinyardrip
сегодня в 00:12
Игорян молодец. Всем его недоброжелателям утюг раскаленный на причинное место))
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