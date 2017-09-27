Ганчаренко: «ЦСКА развалил первый пропущенный гол»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко отметил, что на слабое выступление «армейцев» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» повлиял пропущенный на первых минутах поединка гол:

«Думаю, нас развалил первый пропущенный гол. Самое тяжелое — это пропущенный первый мяч, о чем мы и говорили. Потом мы долго не могли вернуться в игру. Нам очень сложно играть в ритме „Манчестер Юнайтед“, поскольку мы давно в таком темпе не играли.

Игорь Акинфеев позволил нам сохранить лицо. Он в достаточно большом количестве эпизодов нас выручил. Ритм был для нас высок, плюс мы совершали достаточно простые для нашего уровня ошибки. Наверное, путем замен удалось воссоздать баланс, но, наверное, после того, как счет стал крупным, соперник сбросил обороты.

Почему Фернандес сегодня был не так активен? Наверное, неправильно здесь кого-то выделять или критиковать.

Повлияет ли крупное поражение психологически с прицелом на матч с „Базелем“? Да нет, это очень далеко. Нам в первую очередь надо думать о том, как восстановить голову к ближайшей игре».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте