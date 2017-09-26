Хусаинов: «Никакого пенальти не было! Щенников сыграл в мяч»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов раскритиковал решение судьи Йонаса Эрикссона назначить пенальти в ворота ЦСКА после падения в штрафной «армейцев» полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между командами:

«Никакого пенальти не было! Щенников сыграл в мяч. А потом Мхитарян, перешагивая его, упал. Так вставай и иди дальше! Грубейшая ошибка судьи! Так что квалификации не хватает не только нашим арбитрам… Нда. Мне этот эпизод, кстати, напомнил матч ЦСКА с „Хабаровском“. Помните? Там Дзагоев тоже упал в чужой штрафной и заработал пенальти, которого не было».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте