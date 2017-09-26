Хусаинов: «Никакого пенальти не было! Щенников сыграл в мяч»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
    Победой ЦСКА
    20%
    221
    Вничью
    22%
    248
    Победой МЮ
    56%
    632
    Затрудняюсь ответить
    2%
    26
    Всего голосов: 1127
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Китай. Суперлига
  • Лига Чемпионов
  • Мексика. Лига МХ
  • Румыния. Лига 1
  • Швейцария. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
19:00 Матч завершен Карабах 1:2 Рома
21:45 Закончился первый тайм Базель 2:0 Бенфика
21:45 Закончился первый тайм ЦСКА 0:3 Ман Юнайтед
21:45 Закончился первый тайм ПСЖ 2:0 Бавария
21:45 Закончился первый тайм Андерлехт 0:1 Селтик
21:45 Закончился первый тайм Атлетико М 1:0 Челси
21:45 Закончился первый тайм Спортинг 0:0 Барселона
21:45 Закончился первый тайм Ювентус 0:0 Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 1:2 Манчестер Юнайтед (до 19)
16:00 Матч завершен Кайрат (до 19) 2:2 Краснодар (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
20:49
«Рома» в гостях обыграла «Карабах»49
17:33
Артём Ребров может избежать операции46
15:51
ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» в Юношеской Лиге УЕФА85
13:22
УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»178
12:46
ФИФА разрешила Раушу выступать за сборную России54
22:32
Кавани - 5-й игрок в истории Лиги чемпионов, забивший в 6 матчах турнира подряд1
22:19
Буффон - главный гвардеец Лиги чемпионов среди итальянских футболистов0
22:12
Акинфеев снова пропустил в матче Лиги чемпионов, увеличив антирекорд турнира18
22:07
Венгер: «Знаем силу БАТЭ, нужно классно выступить, чтобы надеяться на хороший результат»2
21:44
Ещенко: «Если в оставшихся матчах сыграем так, как с „Ливерпулем“, всё будет отлично»6
21:35
Уткин: «„Спартак“ скорей лишит „Ливерпуль“ путёвки в плей-офф ЛЧ, чем „Севилью“»6
21:24
Наингголан: «„Рома“ выступила не лучшим образом, но увозит домой три очка»1
21:16
Месси вышел на третье место по количеству матчей за «Барселону»8
21:04
«Спортинг» - «Барселона»: стартовые составы5
20:56
«Ювентус» - «Олимпиакос»: стартовые составы3
20:41
ПСЖ - «Бавария»: стартовые составы8
20:35
«Атлетико» - «Челси»: стартовые составы15
20:30
ЦСКА - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы92
20:26
Президент «Сампдории»: «„Милан“ - классная команда, но их игроки эгоистичны»2
20:19
Технический директор немецкого клуба уволен за нацистское приветствие на пресс-конференции12
20:05
Наставник «Фастава»: «„Локомотив“ - фаворит завтрашнего матча и всей группы»5
20:00
Уткин: «Ничья „Спартака“ - неплохой результат, но не вижу в нём повода для гордости»10
19:26
Джеко забил 100-й гол «Ромы» в Лиге чемпионов3
19:18
Роналду: «Летом я хотел покинуть „Реал“? От меня вы этого не слышали»12
19:08
СМИ: «Каранка - главный претендент на пост наставника „Бирмингема“»5

Хусаинов: «Никакого пенальти не было! Щенников сыграл в мяч»

сегодня, 22:39
ЦСКАЦСКА0 : 3Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился первый тайм

Бывший арбитр Сергей Хусаинов раскритиковал решение судьи Йонаса Эрикссона назначить пенальти в ворота ЦСКА после падения в штрафной «армейцев» полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между командами:

«Никакого пенальти не было! Щенников сыграл в мяч. А потом Мхитарян, перешагивая его, упал. Так вставай и иди дальше! Грубейшая ошибка судьи! Так что квалификации не хватает не только нашим арбитрам… Нда. Мне этот эпизод, кстати, напомнил матч ЦСКА с „Хабаровском“. Помните? Там Дзагоев тоже упал в чужой штрафной и заработал пенальти, которого не было».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Red_team
сегодня в 22:42
Такая истерика, как-будто этот пеналь что-то меняет в итоге
Y.N.W.A.
сегодня в 22:42
Ах, вот в чем проблема-то! Если бы не это,то ЦСКА вел бы уверенно 4:1, а так всю игру сломали.
oFANATo
сегодня в 22:42
Да видели, видели, что никакого пенальти не было... пенальти имени Эрикссона....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100