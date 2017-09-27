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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
    Победой ЦСКА
    20%
    221
    Вничью
    22%
    248
    Победой МЮ
    56%
    632
    Затрудняюсь ответить
    2%
    26
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
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Головин: «Сегодняшний футбол очень отличается от чемпионата России»

сегодня, 00:01
ЦСКАЦСКА1 : 4Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Александр Головин подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». «Армейцы» уступили со счетом 1:4.

«Я считаю, что мы играли более-менее нормально. Были подходы, несколько раз соперника выручал вратарь. Мы пропустили ненужные голы, сами себе привезли пенальти, да и в одном из голов махнули мимо мяча... Считаю, что счет не по игре.

Сегодняшний футбол очень отличается от чемпионата России. С первых минут было тяжело приспособиться к таким скоростям. Мы пытались прессинговать соперника, но кто-то выпадал, и нас „вскрывали“. Мы постараемся забыть эту игру как можно быстрее, найти положительные моменты и двигаться дальше, не думая об этом матче».

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Все комментарии
time out ответил Michele_Alboreto
сегодня в 00:12
Michele_Alboreto:
Ладно, едем дальше. Пока что мы единственная Российская команда, победившая и не пропустившая в рамках этой ЛЧ. Не сдаваться и вновь начать побеждать!
Ты сам-то понял, что тут наплел? Какая команда, в какой Лиге чемпионов? Поясни нам бестолковым.
Dominators ответил RDeanW
сегодня в 00:11
RDeanW:
ну, во-первых, 4 в 2, а во вторых - кони сами резвились и писали "спартак 0:5 ливерпуль, 1:18 и тп". получили, что заслужили
Посмотри картинку 6 в 2 и судья и ваших трое сзади бегут в центре поля .
Dominators ответил RDeanW
сегодня в 00:10
RDeanW:
"Я считаю, что мы играли более-менее нормально" мы тоже так считаем) верной дорогой идете)
Если ты радуешься поражениям других команд , а не победам своей -ты тролль .
RDeanW ответил Dominators
сегодня в 00:10
Dominators:
Вчера я видел как судья обогнал защитников Спартака при выходе на ваши ворота 6 в 2 . Вы отскочили , ЦСКА не смог .
ну, во-первых, 4 в 2, а во вторых - кони сами резвились и писали "спартак 0:5 ливерпуль, 1:18 и тп". получили, что заслужили
Wolf77785
сегодня в 00:08
вы просто с Зенитом не играли, ждите такой же уровень, только голов пропустите больше!
Dominators ответил RDeanW
сегодня в 00:07
RDeanW:
"Я считаю, что мы играли более-менее нормально" мы тоже так считаем) верной дорогой идете)
Вчера я видел как судья обогнал защитников Спартака при выходе на ваши ворота 6 в 2 . Вы отскочили , ЦСКА не смог .
Y.N.W.A.
сегодня в 00:04
Ты хочешь сказать - это космос? Если да, то один космонавт без скафандра уже ждет тебя в Халле.
Michele_Alboreto
сегодня в 00:04
Ладно, едем дальше. Пока что мы единственная Российская команда, победившая и не пропустившая в рамках этой ЛЧ. Не сдаваться и вновь начать побеждать!
RDeanW
сегодня в 00:02
"Я считаю, что мы играли более-менее нормально"

мы тоже так считаем) верной дорогой идете)
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