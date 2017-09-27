Головин: «Сегодняшний футбол очень отличается от чемпионата России»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». «Армейцы» уступили со счетом 1:4.

«Я считаю, что мы играли более-менее нормально. Были подходы, несколько раз соперника выручал вратарь. Мы пропустили ненужные голы, сами себе привезли пенальти, да и в одном из голов махнули мимо мяча... Считаю, что счет не по игре.

Сегодняшний футбол очень отличается от чемпионата России. С первых минут было тяжело приспособиться к таким скоростям. Мы пытались прессинговать соперника, но кто-то выпадал, и нас „вскрывали“. Мы постараемся забыть эту игру как можно быстрее, найти положительные моменты и двигаться дальше, не думая об этом матче».

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