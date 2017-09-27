Кучаев: «На мой взгляд, ЦСКА с МЮ смотрелись на равных»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев считает, что «армейцы» не сильно уступали «Манчестер Юнайтед» по игре в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, хотя счет и говорит об обратном:

«Каких-то больших эмоций я не испытываю, потому что мы сегодня проиграли. Потерпели досадное поражение. Поэтому, когда забил гол, подумал, что нужно быстрее поставить мяч на центр и начать опять играть. Мне кажется, счет не по игре. На мой взгляд, мы с „Манчестером“ смотрелись на равных. Просто нам не удалось реализовать свои моменты, а они на наших ошибках смогли забить четыре мяча. Виктор Михайлович сказал, чтобы я не переживал, выходил играть, как умею, и обострял ситуацию.

Можно ли меня будет скоро увидеть в основе? Это решать тренерскому штабу. Я постараюсь больше работать, чтобы выходить чаще на поле.

Поражение „Бенфики“ от „Базеля“? Мы отталкиваемся от своей игры, не обращаем внимания на соперников. Сейчас будем готовиться к игре с „Уфой“. Можно сказать, забыли об этой игре, будем настраиваться на матчи чемпионата».

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