Лунёв: «Наши болельщики – просто вышка. В России точно даже рядом никого нет»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв поделился впечатлениями от домашней победы над «Реалом Сосьедад» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (3:1):
«Эмоции хорошие, положительные. Почти полный стадион пришёл, очень много народу. Показали добротный футбол. Может, не так много владели мячом, но всё делали качественно. Главное – добились положительного результата и порадовали этим своих болельщиков.
„Реал Сосьедад“ – хорошая команда. Если посмотреть по статистике, можно в этом убедиться. У них хороший процент владения мячом, достаточно подходов, только вот с результатом не складывается.
Флешмоб на трибунах? Вообще топ! Наши болельщики – это просто вышка. В России точно даже рядом никого нет».
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Игра настоящего чемпиона!
Игра настоящего чемпиона!
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Каждый кулик.........
https://www.youtube.com/watch?v=y3j4TSn87vU
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Каждый кулик.........
Ваши болельщики идентифицируются вообще отдельно.
Старый грузин действительно не врал.Это просто Вышка ! :-))
Ваши болельщики идентифицируются вообще отдельно.
Старый грузин действительно не врал.Это просто Вышка ! :-))