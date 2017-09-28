Лунёв: «Наши болельщики – просто вышка. В России точно даже рядом никого нет»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв поделился впечатлениями от домашней победы над «Реалом Сосьедад» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы (3:1):

«Эмоции хорошие, положительные. Почти полный стадион пришёл, очень много народу. Показали добротный футбол. Может, не так много владели мячом, но всё делали качественно. Главное – добились положительного результата и порадовали этим своих болельщиков.

„Реал Сосьедад“ – хорошая команда. Если посмотреть по статистике, можно в этом убедиться. У них хороший процент владения мячом, достаточно подходов, только вот с результатом не складывается.

Флешмоб на трибунах? Вообще топ! Наши болельщики – это просто вышка. В России точно даже рядом никого нет».

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