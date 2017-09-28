Смертин: «Россия стала первой страной в мире, запустившей мониторинг по борьбе с расизмом»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
21:30 сегодня Шальке-04 -:- Байер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
19:30 сегодня Арсенал Т -:- Краснодар
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
21:45 сегодня Монако -:- Монпелье
  • Главные новости
  • Все новости
10:51
Немецкие клубы впервые в истории проиграли 6 матчей за одну еврокубковую неделю42
10:15
Рейес прибыл в Шанхай, чтобы заменить Карлоса Тевеса1
07:19
Агуэро получил повреждения рёбер в результате автомобильной аварии в Нидерландах31
23:58
«Динамо» Киев отыграло два мяча у «Партизана», вырвав победу105
23:57
«Милан» чуть было не упустил победу над «Риекой»28
12:34
Бекхэм: «Я скучаю по „Милану“»0
12:12
Стив Коттерилл возглавил «Бирмингем Сити»0
12:02
Зеедорф может стать тренером «Олдхэм Атлетик»0
11:44
Реднапп: «Не вижу причин, почему Кейн должен уходить из „Тоттенхэма“»7
11:33
Хавбек «Ювентуса» Пьянич пропустит 3-4 недели2
11:24
Венгер: «Я молюсь, чтобы карьере Уилшира больше ничего не помешало»1
11:08
Аллегри советует игрокам «Ювентуса» беззаботно относиться к Лиге чемпионов3
10:34
Врачи «Манчестер Сити» оценят состояние Агуэро перед матчем с «Челси»11
10:25
Андре Силва: «Игроки „Милана“ расслабились и пропустили дважды, но такое случается»3
09:25
Буяльский: «Киевскому „Динамо“ надо на свою голову придумать какой-то геморрой»10
09:18
Бывший клуб Агуэро «Индепендьенте» пожелал форварду скорейшего восстановления2
09:05
МакКормак сменил «Астон Виллу» на «Мельбурн Сити»2
08:53
Аленичев: «Буду только рад сыграть со „Спартаком“ в Кубке России»20
08:29
Янг: «„Манчестер Юнайтед“ способен сражаться на всех фронтах»9
08:18
Испания опробует видеоповторы в матчах национального Кубка11
08:03
Драгун: «Итог для нас отрицательный, но матч с „Арсеналом“ получился веселым»4
08:00
Венгер: «Я большой поклонник Жиру. 100 голов за „Арсенал“ – фантастическое число»5
07:43
Монтелла: «„Милан“ получил больше полезного опыта, чем если бы одержал лёгкую победу»1
07:00
Мирабелли: «Анчелотти? У „Милана“ есть Монтелла, который моложе его и столь же талантлив»9
06:36
Анчелотти: «Для меня было большой честью стать частью истории „Баварии“»16

Смертин: «Россия стала первой страной в мире, запустившей мониторинг по борьбе с расизмом»

сегодня, 12:20

Инспектор РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией, посол чемпионата мира-2018 Алексей Смертин отметил, что страна активно борется с проявлениями расизма в отечественном футболе:

«Россия стала первой страной в мире, которая запустила мониторинг по борьбе с дискриминацией. На каждом матче есть специальные офицеры, составляющие рапорт, на основании которого я, как инспектор Российского футбольного союза по борьбе с расизмом и дискриминацией, могу инициировать возбуждение дела в контрольно-дисциплинарном комитете. Это очень эффективно, потому что офицеры находятся в гуще фанатских событий.

Прошел Кубок Конфедераций, на котором была возможность проверить волонтеров, организационный комитет и прочие структуры, по завершении турнира я получил положительный отчет. К сожалению, этого нельзя сказать о чемпионате России, но негативно настроенных болельщиков меньшинство и они изначально приходят поболеть против команды соперника».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Overbeer
сегодня в 12:39
офицеры с терроризмом борятся, а этих инспектора что-ли назвали бы
Sully
сегодня в 12:34
    Остапчук 67
    сегодня в 12:29
    Стать первым в очереди совсем не сложно.
    Главное быть лидером по эффективности борьбы с расизмом.
    Сомневаюсь, что отличный футболист Смертин, сможет стать хорошим чиновником.
    Интересно, а в ФИФА и УЕФА знают о том, что Россия стала первой?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100