Смертин: «Россия стала первой страной в мире, запустившей мониторинг по борьбе с расизмом»

Инспектор РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией, посол чемпионата мира-2018 Алексей Смертин отметил, что страна активно борется с проявлениями расизма в отечественном футболе:

«Россия стала первой страной в мире, которая запустила мониторинг по борьбе с дискриминацией. На каждом матче есть специальные офицеры, составляющие рапорт, на основании которого я, как инспектор Российского футбольного союза по борьбе с расизмом и дискриминацией, могу инициировать возбуждение дела в контрольно-дисциплинарном комитете. Это очень эффективно, потому что офицеры находятся в гуще фанатских событий.

Прошел Кубок Конфедераций, на котором была возможность проверить волонтеров, организационный комитет и прочие структуры, по завершении турнира я получил положительный отчет. К сожалению, этого нельзя сказать о чемпионате России, но негативно настроенных болельщиков меньшинство и они изначально приходят поболеть против команды соперника».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте