Геркус: «Не каждый клуб в России может собрать 10 тысяч зрителей»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от домашней победы над «Фаставом» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы:

«Команда выложилась по полной, добилась трудной победы. Первое место в группе – прекрасный результат. Есть чем гордиться. Доволен ли посещаемостью? Для позднего и холодного времени суток 10 тысяч зрителей – хороший результат. Не каждая команда в России может похвастаться такой посещаемостью. Спасибо тем, кто пришёл нас поддержать.

Обратит ли наставник сборной Португалии внимание на Фернандеша, оформившего хет-трик? Конечно, нам бы хотелось, чтобы сборную Португалии представлял не только Эдер. Ману и сам хотел бы выступать за национальную команду».

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