Бубнов: «Если честно, ожидал большего от „Реала Сосьедад“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов разобрал матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» - «Реал Сосьедад» (3:1):

«„Зенит“ грамотно сыграл тактически – перекрыл все зоны, действовал по сопернику. Им удавалось использовать зоны впереди, закрывать их в обороне. В очередной раз им удался прессинг. В том числе из-за давления оборона испанцев допустила две голевые ошибки, которыми воспользовался „Зенит“. Это очень большая фора. Если честно, то ожидал большего от „Реала Сосьедад“.

Интересно, что Манчини протестировал ещё одну схему – с двумя центральными нападающими, которых исполнили Кокорин и Дриусси. Важно, что появляется стабильность в центральной зоне. По всей видимости, основными у Манчини будут Краневиттер, Паредес и Кузяев. Понравился третий гол – хорошо разыгранная комбинация с классным последним пассом от Ивановича и завершением от Кокорина.

Три россиянина в старте? Лимита на легионеров нет, поэтому Манчини даёт возможность всем легионерам сыграть. Интересно, что вся оборона состояла из иностранцев, причём это оптимальный вариант. Даже Смольников перестал попадать в состав, который не очень устраивал итальянца в последних матчах.

Не думаю, что что-то может помешать „Зениту“ выйти из группы досрочно и с первого места. Две победы над „Русенборгом“ откроют путь в плей-офф, и я не вижу обстоятельств, которые могут помешать „Зениту“. Задел хороший, команда на ходу, поэтому всё должно быть в порядке».

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