Бубнов: «Если честно, ожидал большего от „Реала Сосьедад“»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
21:30 сегодня Шальке-04 -:- Байер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
19:30 сегодня Арсенал Т -:- Краснодар
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
21:45 сегодня Монако -:- Монпелье
  • Главные новости
  • Все новости
23:58
«Динамо» Киев отыграло два мяча у «Партизана», вырвав победу92
23:57
«Милан» чуть было не упустил победу над «Риекой»17
23:54
«Локомотив» разгромил «Фастав», Фернандеш оформил хет-трик47
22:45
Манчини: «Пять аргентинцев в стартовом составе? Для меня они все россияне»48
21:54
«Заря» оказалась сильнее «Атлетика»57
03:26
Алексей Миранчук: «Планируем максимально далеко пройти в Лиге Европы»0
02:59
Дриусси: «У каждого нападающего бывает такая полоса неудач»0
02:43
Наставник «Фастава»: «Сегодня „Локомотив“ прочитал нам очень строгую лекцию»0
02:22
Фернандеш: «Очень рад, что удалось оформить хет-трик и помочь „Локомотиву“ победить»0
02:08
Геркус: «Не каждый клуб в России может собрать 10 тысяч зрителей»4
01:56
Кокорин и Фернандеш претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы1
01:28
Лунёв: «Наши болельщики – просто вышка. В России точно даже рядом никого нет»9
00:57
Россия оторвалась от Португалии и сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА10
00:46
Хёнесс: «За последние дни Анчелотти настроил против себя пятерых важных игроков „Баварии“»7
00:36
Сёмин: «Обычно хорошее начало у нас не получается, но в этот раз всё было наоборот»3
00:28
Мещеряков: «Игроки „Локомотива“ выполнили все установки Сёмина, за 17 минут забили 3 гола»0
00:08
Результаты всех матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы1
00:02
«Маккаби» и «Вильярреал» поделили очки1
00:00
«Лион» и «Аталанта» сильнейшего не выявили1
23:56
«Аполлон» отобрал очки у «Эвертона» 11
23:08
Манчини: «Дзюба, Ерохин и Полоз не вышли в стартовом составе из-за плотного графика»12
22:39
Сакристан: «„Зенит“ может далеко пройти в Лиге Европы»22
22:34
Ерохин: «Забили три гола серьёзному сопернику и заработали важные три очка»3
22:12
«Ницца» разгромила «Витесс»2
21:58
«Зальцбург» нанёс поражение «Марселю»3

Бубнов: «Если честно, ожидал большего от „Реала Сосьедад“»

сегодня, 03:12
ЗенитЗенит3 : 1Реал СосьедадРеал СосьедадМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов разобрал матч 2-го тура группового раунда Лиги Европы «Зенит» - «Реал Сосьедад» (3:1):

«„Зенит“ грамотно сыграл тактически – перекрыл все зоны, действовал по сопернику. Им удавалось использовать зоны впереди, закрывать их в обороне. В очередной раз им удался прессинг. В том числе из-за давления оборона испанцев допустила две голевые ошибки, которыми воспользовался „Зенит“. Это очень большая фора. Если честно, то ожидал большего от „Реала Сосьедад“.

Интересно, что Манчини протестировал ещё одну схему – с двумя центральными нападающими, которых исполнили Кокорин и Дриусси. Важно, что появляется стабильность в центральной зоне. По всей видимости, основными у Манчини будут Краневиттер, Паредес и Кузяев. Понравился третий гол – хорошо разыгранная комбинация с классным последним пассом от Ивановича и завершением от Кокорина. 

Три россиянина в старте? Лимита на легионеров нет, поэтому Манчини даёт возможность всем легионерам сыграть. Интересно, что вся оборона состояла из иностранцев, причём это оптимальный вариант. Даже Смольников перестал попадать в состав, который не очень устраивал итальянца в последних матчах.

Не думаю, что что-то может помешать „Зениту“ выйти из группы досрочно и с первого места. Две победы над „Русенборгом“ откроют путь в плей-офф, и я не вижу обстоятельств, которые могут помешать „Зениту“. Задел хороший, команда на ходу, поэтому всё должно быть в порядке».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100