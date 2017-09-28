Мещеряков: «Игроки „Локомотива“ выполнили все установки Сёмина, за 17 минут забили 3 гола»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал более чем уверенную победу «железнодорожников» над «Фаставом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы:

«Думаю, что футболисты выполнили все установки тренера, надо было играть активно с первых минут, это дало результат, потому что уже за 17 минут забили три гола. Далее играли по ситуации, и, на мой взгляд, не давали сопернику создавать моменты - это нормально, может быть, где-то сказывались нервы.

Хотелось бы, чтобы забили больше, моменты были, будем работать дальше над реализацией. Думаю, ответный матч на поле соперника будет не самым простым».

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