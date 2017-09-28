Фурсенко: «Любой состав „Зенита“ играет в атакующий и результативный футбол»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поздравил команду с победой над «Реалом Сосьедад» (3:1) в матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы:

«Команда грамотно сыграла в атаке и строго в обороне. Поздравляю команду с победой, шесть очков в двух матчах – идеальный результат. Манчини проводит грамотную ротацию. Любой состав нашей команды играет в атакующий и результативный футбол.

Мы с самого начала исповедовали стратегию о том, что зрелищный футбол приведёт болельщиков на стадион, и они будут оставаться с нами, если поддерживать определённый темп. Зрители остаются с нами, они наградили нас аплодисментами, активной поддержкой, и мы все – одна команда».

Отметим, что в составе «Зенита» на поле впервые одновременно вышли все пять аргентинских новичков.

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