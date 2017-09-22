Смертин высказался против расизма в СМИ

Калининградская газета «Новые колеса» опубликовала статью о матче «Крылья Советов» - «Балтика» с провокационным заголовком «Бунт негра против судьи». Речь шла об ивуарийском нападающем гостей Сенине Себайе, который умудрился получить две желтые карточки за две минуты поединка. «Балтика» выступила с заявлением и намерена подать в суд на издание. Инспектор РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией Алексей Смертин считает недопустимым проявление расизма в прессе:

«Очень жаль, что некоторые СМИ позволяют себе подобные публикации. К сожалению, это крайне неудачная провокация со стороны газеты, оскорбляющая игрока футбольного клуба. Такие публикации недопустимы и я считаю, что данное издание должно принести официальные извинения Сенину Себайи и впредь не позволять себе таких высказываний. Мы говорим нет расизму не только на футбольном поле, но и в СМИ».

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