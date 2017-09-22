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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 сегодня Вест Хэм -:- Тоттенхэм
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Кристал Пэлас
17:00 сегодня Саутгемптон -:- Ман Юнайтед
19:30 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 сегодня Рединг -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 сегодня Хоффенхайм -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 сегодня Атлетико М -:- Севилья
17:15 сегодня Алавес -:- Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 сегодня Рома -:- Удинезе
19:00 сегодня СПАЛ -:- Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 сегодня Динамо М -:- ЦСКА
19:00 сегодня Спартак М -:- Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 сегодня Фенербахче -:- Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 сегодня Монпелье -:- ПСЖ
21:00 сегодня Лион -:- Дижон
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 сегодня Рейнджерс -:- Селтик
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Смертин высказался против расизма в СМИ

сегодня, 10:45

Калининградская газета «Новые колеса» опубликовала статью о матче «Крылья Советов» - «Балтика» с провокационным заголовком «Бунт негра против судьи». Речь шла об ивуарийском нападающем гостей Сенине Себайе, который умудрился получить две желтые карточки за две минуты поединка. «Балтика» выступила с заявлением и намерена подать в суд на издание. Инспектор РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией Алексей Смертин считает недопустимым проявление расизма в прессе:

«Очень жаль, что некоторые СМИ позволяют себе подобные публикации. К сожалению, это крайне неудачная провокация со стороны газеты, оскорбляющая игрока футбольного клуба. Такие публикации недопустимы и я считаю, что данное издание должно принести официальные извинения Сенину Себайи и впредь не позволять себе таких высказываний. Мы говорим нет расизму не только на футбольном поле, но и в СМИ».

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Все комментарии
Знатог
сегодня в 11:03
Ая-яяя-яй удалили негра....
Знатог
сегодня в 11:02
Вобще слово негр у нас не запрещено. Мы живем в России а не в Америке. В чём проблема?
liverpoоl2014
сегодня в 11:01
смертюгана старший брат бандюган)
жменя семечек
сегодня в 10:49
надо называть вещи своими именами, тогда они не сыграют с вами злую шутку!
ЭJlvIS
сегодня в 10:49
А в чем тут расизм? Скоро и бабу с мужиком не надо будет называть бабой и мужиком. а "человеки" ? От нех** делать всякой фигней занимаются
Беренгар
сегодня в 10:47
Назвал я чёрного однажды чёрным,
И сразу получил клеймо "расист",
Характер женский я отметил вздорным,
и - БАЦ! - ещё одно клеймо - "сексист"

Противно видеть бородатых женщин -
и я уже нетолерантный гомофоб.
Нас с каждым днём становится всё меньше,
К тому же я не верю в гороскоп,

В богов и духов, в Атлантиду и приметы...
Мне кажется, хоть я и не статист,
Что самый угнетённый тип на свете:
Мужчина. Белый. Натурал. И атеист.
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