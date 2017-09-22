Смертин высказался против расизма в СМИ

Калининградская газета «Новые колеса» опубликовала статью о матче «Крылья Советов» - «Балтика» с провокационным заголовком «Бунт негра против судьи». Речь шла об ивуарийском нападающем гостей Сенине Себайе, который умудрился получить две желтые карточки за две минуты поединка. «Балтика» выступила с заявлением и намерена подать в суд на издание. Инспектор РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией Алексей Смертин считает недопустимым проявление расизма в прессе:
«Очень жаль, что некоторые СМИ позволяют себе подобные публикации. К сожалению, это крайне неудачная провокация со стороны газеты, оскорбляющая игрока футбольного клуба. Такие публикации недопустимы и я считаю, что данное издание должно принести официальные извинения Сенину Себайи и впредь не позволять себе таких высказываний. Мы говорим нет расизму не только на футбольном поле, но и в СМИ».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
И сразу получил клеймо "расист",
Характер женский я отметил вздорным,
и - БАЦ! - ещё одно клеймо - "сексист"
Противно видеть бородатых женщин -
и я уже нетолерантный гомофоб.
Нас с каждым днём становится всё меньше,
К тому же я не верю в гороскоп,
В богов и духов, в Атлантиду и приметы...
Мне кажется, хоть я и не статист,
Что самый угнетённый тип на свете:
Мужчина. Белый. Натурал. И атеист.
И сразу получил клеймо "расист",
Характер женский я отметил вздорным,
и - БАЦ! - ещё одно клеймо - "сексист"
Противно видеть бородатых женщин -
и я уже нетолерантный гомофоб.
Нас с каждым днём становится всё меньше,
К тому же я не верю в гороскоп,
В богов и духов, в Атлантиду и приметы...
Мне кажется, хоть я и не статист,
Что самый угнетённый тип на свете:
Мужчина. Белый. Натурал. И атеист.