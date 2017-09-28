Сёмин: «Обычно хорошее начало у нас не получается, но в этот раз всё было наоборот»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин остался доволен стартовым отрезком игры в исполнении своей команды. «Железнодорожники» одолели «Фастав», забив три мяча уже к 17-й минуте матча.

«Конечно, некая расслабленность имела место быть. В перерыве пытался объяснить игрокам, что матч еще продолжается. Но, наверное, это нормально, потому что играем в очень сложном режиме. У нас не будет и двух суток до игры с „Динамо“. Наверное, в какой-то мере берегли силы, но хорошо, что было такое начало. Оно у нас обычно не получается, но в этот раз все было наоборот. Были качественно забитые мячи, хорошие комбинации. Рады, что набрали 3 очка сегодня».

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