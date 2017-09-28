Аленичев: «Буду только рад сыграть со „Спартаком“ в Кубке России»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев отметил, что будет рад сыграть со своей бывшей командой «Спартаком» в Кубке России, если на то будет воля жребия:

«Будет ли это матч мечты, если „Енисей“ и „Спартак“ сойдутся в полуфинале Кубка России? Даже в мыслях такого пока нет. Знаю о том, что сетка нас может свести, буду только рад сыграть со „Спартаком“ – хоть в Красноярске, хоть на „Открытии“. Но не могу назвать встречу такими громкими словами. Будет просто интересно».

Ранее Аленичев прокомментировал результат матча «красно-белых» и «Ливерпуля» во втором туре Лиги чемпионов.

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