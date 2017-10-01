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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
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18:30 Матч завершен Ньюкасл 1:1 Ливерпуль
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 Матч завершен Герта 2:2 Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
17:15 Матч завершен Барселона 3:0 Лас-Пальмас
21:45 Идет первый тайм, 36’ Реал 1:0 Эспаньол
Италия. Серия А 2017/2018, 7 тур
13:30 Матч завершен Наполи 3:0 Кальяри
16:00 Матч завершен Беневенто 1:2 Интер
16:00 Матч завершен Лацио 6:1 Сассуоло
19:00 Матч завершен Милан 0:2 Рома
21:45 33’ Аталанта 1:2 Ювентус
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА 0:0 Уфа
16:30 Матч завершен Локомотив М 3:0 Динамо М
19:00 Матч завершен Анжи 2:2 Зенит
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 Матч завершен Анже 3:3 Лион
22:00 18’ Ницца 2:0 Марсель
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Дубль Месси позволил «Барселоне» разгромить «Лас-Пальмас»183
18:21
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22:14
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22:07
У Головина частичное повреждение связок правого голеностопного сустава2
21:54
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21:54
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Пике сообщил, что готов уйти из сборной Испании

сегодня, 21:17

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, который сегодня, 1 октября, проголосовал за независимость Каталонии, заявил, что он готов перестать выступать за сборную Испании.

«Если я кому-то мешаю, то я готов уйти», - сказал Пике со слезами на глазах.

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Все комментарии
Real Madrid-C
сегодня в 22:10
Зачем все это разводить перед чемпионатом мира 2018?
Нужно спокойно и хладнокровно выступить на чемпионате мира и взять его Испанцам! а это все разборки властей! смысла нет лезть футболистам,только минус будет в их сторону,проголосовал за независимость-молодец,но только зачем говорить в открытую? сам же весь негатив берет на себя!
95-shishani-95 ответил Artuom
сегодня в 22:06
Artuom:
Это раньше так было. А теперь каталонцев в составе раз-два и обчёлся.. В данный момент для сборной реальной потерей будет только Бускетс.
И того можно заменить, в Испании очень много талантливых игроков!
95-shishani-95 ответил Gangnam_Style
сегодня в 22:05
Я тоже мечтаю, чтоб у нас была отдельная республика Чечня!
Какие дотации, ты абсолютно ничего не понимаешь о дотациях, про которых ты так говоришь, просто болтаешь о том, как СМИ доносит до вас (вешает лапшу)!
Это России не выгодно, чтоб Чечня отделилась, там много нюансов против России, так что не болтай о том, что не знаешь!
Приведу некоторые факты, России не выгодно терять: самую чистую нефть в России(одну из самых в мире);
Природные богатства Чечни;
С политическойточки зрения тоже не выгодно;
Со стратегической точки зрения ВООБЩЕ не выгодно( т.к. Россия не выгодно, к примеру, если Чечня будет на стороне Америки, Кореи, Арабов и тд.)!

В Чечне давно уже люди платят налоги, как другие люди!
Если б России не нужна была Чечня с экономической, политической, стратегической стороны, то Россия не начала бы войну с Чечней,когда Чечня отделилась!

Ты ничего не видел в реале, ни войны, ни бомб с химикатами, которые падают в жилую местность, удары по инфраструктуре!
В Чечне очень мощные заводы, фабрики и т.п.(к примеру, "красный молот", и завод где производилось самое лучшее авиамасло в мире) до того, как вы уничтожили их!
Так что молчи лучше!
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:57
Пике мужчина,будущий президент Каталонии и ген сек ООН.
Всегда говорит правду
Artuom ответил Брулин
сегодня в 21:56
Брулин:
Без каталонцев сб. Испании таким фаворитом уже не будет......этот праздник со слезами на глазах!
Это раньше так было. А теперь каталонцев в составе раз-два и обчёлся.. В данный момент для сборной реальной потерей будет только Бускетс.
Брулин
сегодня в 21:50
Без каталонцев сб. Испании таким фаворитом уже не будет......этот праздник со слезами на глазах!
Nazi
сегодня в 21:47
Вали куда хошь болтун. Свободу Каталонии, а барсу в чемп Франции, там Париж будет нагибать периферию вместо Реала.. айтекина то нет во Франции и не будет :)
Metz57100
сегодня в 21:46
Этот человек сам не знает чего хочет, уже завтра он может забрать свой голос обратно и скажет я остаюсь))
starche
сегодня в 21:46
Он в отличие от многих не трус! Сколько Каталония будет ещё кормить Мадрид!?
95-shishani-95
сегодня в 21:45
Я правильно понял, каталонцам в Испании или в общественных местах запрещается говорить на родном языке?
Если так, то они правильно сделали, что провели референдум! Главное, чтоб голоса подсчитали правильно, а не в пользу правящей стороны(как делают в России, в пользу партии единой России)!
Я бы тоже хотел жить в отдельном государстве/республике Чечня!
Ty4ka98 ответил Бессмертный
сегодня в 21:43
Бессмертный:
каталонский как украинский. В быту все в принципе там говорят на испанском. Каталонский скорее как деловой язык.
Не правда. У нас в быту никто не говорит на испанском.
Ty4ka98
сегодня в 21:41
Он там все интервью говорил со слезами на глазах, на красных глазах.

Я думаю, что у Пике, как и у всей Каталонии, сегодня не простой день.
95-shishani-95
сегодня в 21:41
А чё тогда так рвется на независимость, если ему не безразлична сб. Испания? Не понимаю его!
Если, по итогам голосования, всё таки Каталонии удастся отделиться! То сразу надо исключить из сборной тех игроков, которые проголосовали за независимость! И клубов тоже сразу же исключить!
Посмотрим...
Бессмертный ответил artsinalex
сегодня в 21:41
artsinalex:
Вот тоже не понимаю, смысл тогда отделяться??? Если Испания реально притесняет каталонский язык, то есть другие способы воздействия на них, дипломатические.
каталонский как украинский. В быту все в принципе там говорят на испанском. Каталонский скорее как деловой язык.
Oleg Koner
сегодня в 21:40
"нельзя служить двум господам, " или футбол ,или .....п.т.ч одним из двоих будешь пренебрегать . по количеству ошибок в этом сезоне Пике выбирает не футбол
дурман
сегодня в 21:38
Пике все выиграл, можно завязать
artsinalex
сегодня в 21:35
Вот тоже не понимаю, смысл тогда отделяться???
Если Испания реально притесняет каталонский язык, то есть другие способы воздействия на них, дипломатические.
Igo0rek
сегодня в 21:35
То для него честь играть за сборную Испании, то готов уйти. Путаетесь в показаниях, мистер...
Великий Князь ответил Бессмертный
сегодня в 21:34
Бессмертный:
Cепар! Гнать метлой поганого!
Доберёмся до тебя, поглядим какой ты бессмертный. Аха-ха)
Герои не вмырають. Оны видлетають за салом. Аха-ха)
Дед Мазая
сегодня в 21:31
В этом мире нет независимых государств. Надо объединяться, а не разбегаться...
Hamman
сегодня в 21:27
Да никому Пике ты не мешаешь! Просто сам уже определись - если за независимость Каталонии, то сам откажись от сборной Испании! Но ежели ты хочешь играть за сборную Испании, то просто ИГРАЙ и не звизди...
gl
сегодня в 21:26
за Каталонию играть будет
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 21:24
Он остается!
Zen-Aku
сегодня в 21:22
Сказал Пике со слезами на глазах.

Значить ему все таки не безразлична сборная Испании()
Бессмертный
сегодня в 21:22
сказал Пике со слезами на глазах.
---
Хм...
Бессмертный
сегодня в 21:21
Cепар! Гнать метлой поганого!
barcelona and cruyff
сегодня в 21:20
Страсти накаляются
Остапчук 67
сегодня в 21:20
Началось.
Великий Князь
сегодня в 21:20
Пике - человек контрастов. Аха-ха)
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