Пике сообщил, что готов уйти из сборной Испании

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, который сегодня, 1 октября, проголосовал за независимость Каталонии, заявил, что он готов перестать выступать за сборную Испании.
«Если я кому-то мешаю, то я готов уйти», - сказал Пике со слезами на глазах.
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Если так, то они правильно сделали, что провели референдум! Главное, чтоб голоса подсчитали правильно, а не в пользу правящей стороны(как делают в России, в пользу партии единой России)!
Я бы тоже хотел жить в отдельном государстве/республике Чечня!
Если так, то они правильно сделали, что провели референдум! Главное, чтоб голоса подсчитали правильно, а не в пользу правящей стороны(как делают в России, в пользу партии единой России)!
Я бы тоже хотел жить в отдельном государстве/республике Чечня!