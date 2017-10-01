Пике сообщил, что готов уйти из сборной Испании

Защитник «Барселоны» Жерар Пике, который сегодня, 1 октября, проголосовал за независимость Каталонии, заявил, что он готов перестать выступать за сборную Испании.

«Если я кому-то мешаю, то я готов уйти», - сказал Пике со слезами на глазах.

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