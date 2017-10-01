18 игроков в заявке «Реала» на матч с «Эспаньолом»

«Реал» огласил заявку на матч 7-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом». В списке отсутствуют травмированный Гарет Бэйл и Даниэль Карвахаль, который из-за инфекции выбыл на неопределенный срок.
Голкиперы: Навас, Касилья;
защитники: Вальехо, Рамос, Варан, Начо, Хакими, Техеро;
полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Иско, Себальос, Асенсио;
нападающие: Роналду, Васкес, Майораль.
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Brigadas Blanquiazules младшие братья Ultras Sur,такие же обиженные на Барселону
Brigadas Blanquiazules младшие братья Ultras Sur,такие же обиженные на Барселону
Даниэлю здоровья, сердце - это очень серьёзно, да и вообще травмы.
Современный футбол стал очень травматичен, отчасти это, наверное, рекордные нагрузки и скорости нынешней игры.
Даниэлю здоровья, сердце - это очень серьёзно, да и вообще травмы.
Современный футбол стал очень травматичен, отчасти это, наверное, рекордные нагрузки и скорости нынешней игры.