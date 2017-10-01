Балотелли: «Сейчас я в лучшей физической форме, чем за последние несколько лет»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли рассказал, почему решил остаться во Франции и поделился мыслями касательно своей физической подготовки.



«Все очень просто. Я решил остаться в Ницце, потому что здесь я счастлив. Я доволен своими товарищами по команде, тренером, обстановкой. Когда я только подписал контракт с этим клубом, то не знал, как все в итоге сложится. Все вышло просто замечательно.



Я улучшаю свою физическую форму, чего не делал последние несколько лет. Было очень важно провести полную предсезенную подготовку, поэтому я занимался даже вне тренировок».



Нынешним летом Марио Балотелли продлил контракт с «Ниццей».

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