Маммана: «Поле было в не самом лучшем состоянии»

Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана прокомментировал ничью с «Анжи» (2:2).

«Было несколько факторов, усложнявших эту игру: то, что „Анжи“ находится на последнем месте, и они очень хотят выиграть; поле было в не самом лучшем состоянии, и, к тому же, общая усталость. Возможно, какой-то из этих факторов, а возможно все они вместе сказались на сегодняшнем результате», - сказал Маммана.

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