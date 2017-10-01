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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Скрипченко: «„Анжи“ заслуживал победы в матче с „Зенитом“»

сегодня, 21:19
АнжиАнжи2 : 2ЗенитЗенитМатч завершен

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко считает, что его команда должна была побеждать в матче с «Зенитом»:

«Безусловно, есть разочарование из-за того, что не выиграли, хотя вели в счёте. Мы заслуживали победы, но ничья с таким соперником заслуживает уважения. Игра в нашем исполнении была хорошей, мы на правильном пути. Как глоточек воздуха, нам нужна была победа, чтобы надёжнее себя чувствовать в турнирном плане.

Команда борется и старается, я ей благодарен. Думаю, матч доставил удовольствие зрителям».

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Все комментарии
eaguar
сегодня в 22:19
и ничья хорошо
Ironyfan ответил анжи барса
сегодня в 22:18
анжи барса:
Если бы Фибел с трех метров забил, при счете 2 1 все могло сложиться более успешно для нас!!!
Для вас ничья с таким Зенитом - более, чем успех.
gorets004 ответил Дед Мазая
сегодня в 22:16
Может Расим возобновит карьеру))
gorets004
сегодня в 22:13
Ну да.обидная ничья ,вторая подряд.Но команда на правильном пути,это верно.
MIvan ответил starche
сегодня в 22:03
У Анжи более качественный автобус, в этой игре.
Алексей Гузман ответил ifuture
сегодня в 22:01
ifuture:
Стыдно за действующего чемпиона, глядя на таблицу.
А у нас разве есть действующий чемпион? А мне всегда казалось что есть команда,которая не по игре,а по стечению обстоятельств заняла в прошлом сезоне первое место в таблице:)) Что ноне и подтверждается..
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 21:58
Своим настроем и жаждой борьбы уж точно заслуживали победы.
ermak6448
сегодня в 21:53
Мнение болельщиков фк " ЗЕНИТ " не совпадаем с выказыванием главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко....
анжи барса ответил Ironyfan
сегодня в 21:50
Ironyfan:
Угу, особенно, когда при счёте 2-2 Дриусси пробил во вратаря..
Если бы Фибел с трех метров забил, при счете 2 1 все могло сложиться более успешно для нас!!!
DawnOfDestiny
сегодня в 21:49
а еще не заслуживает поля в заплатках.
Чёрный берет ответил artsinalex
сегодня в 21:46
artsinalex:
А в итоге Скрипченко отправит в пердив еще один клуб.
При этом всем рассказывая, что играл лучше "Зенита"!
starche ответил Морозовский
сегодня в 21:43
Морозовский:
Счёт на табло, но глядя на таблицу Чемпионата, стыдно за такого лидера!
Зенит не так уж и плохо играл, несмотря на счёт.
Рожден в СССР ответил artsinalex
сегодня в 21:41
artsinalex:
А в итоге Скрипченко отправит в пердив еще один клуб.
он с Уралом немало подзаработал
artsinalex
сегодня в 21:36
А в итоге Скрипченко отправит в пердив еще один клуб.
alfranza
сегодня в 21:36
О, да! Футбол был отличный в исполнении Анжи. Спасибо им.
Василий 50
сегодня в 21:36
Все так и есть.
starche
сегодня в 21:35
Вадик, чем же Анжи был лучше Зенита?!
ifuture ответил Морозовский
сегодня в 21:30
Морозовский:
Счёт на табло, но глядя на таблицу Чемпионата, стыдно за такого лидера!
Стыдно за действующего чемпиона, глядя на таблицу.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 21:29
Молодцы! Было интересно, игра захватила. Спасибо!
Морозовский
сегодня в 21:26
Счёт на табло, но глядя на таблицу Чемпионата, стыдно за такого лидера!
Ironyfan
сегодня в 21:25
Угу, особенно, когда при счёте 2-2 Дриусси пробил во вратаря..
cska1948
сегодня в 21:25
Мне, как нейтральному болельщику, матч доставил удовольствие.
Дед Мазая
сегодня в 21:24
Молодцы. Желаю тренеру зимой хотя бы одного нападающего, который может хоть что-то впереди...
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