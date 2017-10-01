Скрипченко: «„Анжи“ заслуживал победы в матче с „Зенитом“»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко считает, что его команда должна была побеждать в матче с «Зенитом»:

«Безусловно, есть разочарование из-за того, что не выиграли, хотя вели в счёте. Мы заслуживали победы, но ничья с таким соперником заслуживает уважения. Игра в нашем исполнении была хорошей, мы на правильном пути. Как глоточек воздуха, нам нужна была победа, чтобы надёжнее себя чувствовать в турнирном плане.

Команда борется и старается, я ей благодарен. Думаю, матч доставил удовольствие зрителям».

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