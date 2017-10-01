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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
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18:30 Матч завершен Ньюкасл 1:1 Ливерпуль
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 Матч завершен Герта 2:2 Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
17:15 Матч завершен Барселона 3:0 Лас-Пальмас
21:45 Идет первый тайм, 36’ Реал 1:0 Эспаньол
Италия. Серия А 2017/2018, 7 тур
13:30 Матч завершен Наполи 3:0 Кальяри
16:00 Матч завершен Беневенто 1:2 Интер
16:00 Матч завершен Лацио 6:1 Сассуоло
19:00 Матч завершен Милан 0:2 Рома
21:45 33’ Аталанта 1:2 Ювентус
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА 0:0 Уфа
16:30 Матч завершен Локомотив М 3:0 Динамо М
19:00 Матч завершен Анжи 2:2 Зенит
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 Матч завершен Анже 3:3 Лион
22:00 18’ Ницца 2:0 Марсель
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«Зенит» в Махачкале едва не уступил «Анжи»

сегодня, 20:54
АнжиАнжи2 : 2ЗенитЗенитМатч завершен

В поединке 12-го тура РФПЛ «Зенит» не смог увезти из Махачкалы победу.

Махачкала, стадион «Анжи-Арена»

«Анжи» – «Зенит» – 2:2 (1:0)
Голы: Данченко 18, Кацаев 58 — Кокорин 56, Паредес 83.

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибель, Самарджич (Кацаев 46), Бакаев, Брызгалов, Данченко (Хубулов 82), Прудников (Дибиргаджиев 72), Маркелов, Яковлев.
Главный тренер: Вадим Скрипченко.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Мевля (Дриусси 79), Маммана, Ерохин, Паредес, Краневиттер (Кузяев 51), Дзюба, Кокорин, Полоз (Ригони 62).
Главный тренер: Роберто Манчини.

Предупреждения: Фибел 14, Маркелов 22, Краневиттер 35, Данченко 78, 

Судья: Алексей Матюнин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом матче дня «Локомотив» разгромил «Динамо».

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Все комментарии
Шуnя771 ответил Areal
сегодня в 22:21
Areal:
Если бы рука была прижата то показали бы повтор полностью.
Да почему ОБЯЗАНЫ показывать повтор? Даже режиссеру дилетанту было понятно - пенальти не было, поэтому и не повторяли...
Port-Petrovsk007 ответил Газпром рулит
сегодня в 22:21
Газпром рулит:
опять стопе!!! Встретили нас фанаты и настоящие болелы вашего клуба.. а забросали (спланированная акция - если нет то откуда столько бутылок и камней) гостевая трибуна далеко от фанатской (но ведь сцука кто то же спланировал?!?) А ?
Тебе уже Ахмед написал,что вы стали показывать. Человек был на матче.
Брат был на матче, от вас полетел запал в сторону ОМОНа. Этого мало ?
Коля58
сегодня в 22:20
Наскучило мне разговаривать о первом месте Зенита! )) Это закономерно! )) Всем всего доброго! ))
за ответил Александр Новак
сегодня в 22:19
Александр Новак:
Такую бы энергию да в мирных целях. Эх.
Целиком поддерживаю Вас в этом комменте!
Шуnя771
сегодня в 22:19
Короче - понятны стенания болел с Северной пальмиры, такой облом - 2 балла коту под шерсть... Выиграйте честно и не нойте
Serg3.12
сегодня в 22:19
Интересный матч посмотрел. С интригой.
Анжи реализовал все свои козыри.
Зенит заплатил за расслабленность.
Александр Новак ответил за
сегодня в 22:18
за:
Широка душа и всегда готова вернуть должок! ))
Такую бы энергию да в мирных целях. Эх.
Газпром рулит ответил Коля58
сегодня в 22:18
Коля58:
В дайвинге бывает что человек от (недостатка в головном мозге) кислорода путает где низ где верх! )) Вам нужно немного сделать перерыв с футболом ))
    Коля58 ответил Шуnя771
    сегодня в 22:17
    Шуnя771:
    Поговори с судьей...
    Только что! Причем из Германии! Друг судит ))
    Areal ответил Шуnя771
    сегодня в 22:16
    Если бы рука была прижата то показали бы повтор полностью.
    за ответил Александр Новак
    сегодня в 22:16
    Александр Новак:
    Да неравнодушный у нас народ, это точно.
    Широка душа и всегда готова вернуть должок! ))
    Шуnя771 ответил Коля58
    сегодня в 22:16
    Коля58:
    ))))))))))) Есть одно! Если мяч попал в рук и поменял направление движения! То ставится мяч на точку!
    Поговори с судьей...
    tuman960 ответил scikuni
    сегодня в 22:16
    scikuni:
    как краснодар этой помойке газовой продул, все-таки даже скрипка топовее тренер
    а как Спартак продул!!!
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 22:16
    " Зенит" играл вполне прилично, но как прикажете играть на поле с таким газоном? Представляю себя на месте футболистов, и если они причину неудачи будут искать в состоянии газона, я буду полностью на их стороне. Кто-то может сказать, что для петербуржцев, претендующих на звание лучшей команды страны, такое оправдание неудачи в матче с аутсайдером неправомерно, но так могут заявлять только те, кто никогда не выходил на ТАКОЕ поле.
    artsinalex
    сегодня в 22:16
    Зэ нит полный отстой!!! Даже аргентинцы не могут вытащить его из болота!!!
    Газпром рулит ответил Port-Petrovsk007
    сегодня в 22:15
    Port-Petrovsk007:
    Ахмед ! И вообще напрасно он эту тему завел. ) В той ситуации.после гостепреимного приема, уж точно ему вспоминать это не на руку,кто себя как повел, то точно не им, такая "благодарность" )
    опять стопе!!!
    Встретили нас фанаты и настоящие болелы вашего клуба..
    а забросали (спланированная акция - если нет то откуда столько бутылок и камней)
    гостевая трибуна далеко от фанатской (но ведь сцука кто то же спланировал?!?) А ?
    за ответил Коля58
    сегодня в 22:15
    Коля58:
    А мы и сейчас не прячемся в отличии от Спартака ))
    разве я Вам писал ответ? и после этого Вы претендуете на культурную столицу?
    Ярангвельгви Йорингель. ответил Александр Новак
    сегодня в 22:15
    Александр Новак:
    Вроде играли Анжи и Зенит, а комментаторов от Спартака больше чем от них вместе взятых.
      Коля58 ответил Ярангвельгви Йорингель.
      сегодня в 22:15
      Ярангвельгви Йорингель.:
      Ого,Спартак на 6 месте? Невидимых высот смотрю достигли они. Гыгыгы!
      Это его всегда законное место! Но вот не задача тут юбилей Симоняна ))
      Сокол 9
      сегодня в 22:15
      Зенитчики полюбому чемпами будут.
      Шуnя771 ответил Александр Новак
      сегодня в 22:15
      Александр Новак:
      Вроде играли Анжи и Зенит, а комментаторов от Спартака больше чем от них вместе взятых.
      В Анжи играют спартаковцы, мы же молчим когда вы приползаете на ветки КБ и троллите нас)
      Александр Новак ответил за
      сегодня в 22:15
      за:
      Дык, питерских после матча Спартак-Анжи на ветке зашкаливало.
      Да неравнодушный у нас народ, это точно.
      scikuni
      сегодня в 22:15
        Коля58 ответил за
        сегодня в 22:15
        за:
        Дык, питерских после матча Спартак-Анжи на ветке зашкаливало.
        А мы и сейчас не прячемся в отличии от Спартака ))
        Areal ответил artsinalex
        сегодня в 22:15
          Ярангвельгви Йорингель. ответил mamba9090909
          сегодня в 22:14
          mamba9090909:
          И В Н П Мячи О 1. Зенит 12 8 4 0 23:5 28 ------------------------------------------------ ------------------------------------------- ------------------------------------ ---------------------------------------------- 6 Спартак М 12 4 5 3 18:17 17
          Ого,Спартак на 6 месте? Невидимых высот смотрю достигли они. Гыгыгы!
          Коля58 ответил Шуnя771
          сегодня в 22:14
          Шуnя771:
          Правильно - если рука "прижатая" или игрок не видел траекторию полета мяча и т.д. Да Вы хотите халявы?)
          ))))))))))) Есть одно! Если мяч попал в рук и поменял направление движения! То ставится мяч на точку!
          за ответил Александр Новак
          сегодня в 22:14
          Александр Новак:
          Вроде играли Анжи и Зенит, а комментаторов от Спартака больше чем от них вместе взятых.
          Дык, питерских после матча Спартак-Анжи на ветке зашкаливало.
          Сокол 9 ответил Александр Новак
          сегодня в 22:13
          Александр Новак:
          Вроде играли Анжи и Зенит, а комментаторов от Спартака больше чем от них вместе взятых.
            Шуnя771 ответил Коля58
            сегодня в 22:13
            Коля58:
            Ну ка ну ка! ))) Есть один пункт на усмотрение судьи)) Вот Судья и не видит ))
            Правильно - если рука "прижатая" или игрок не видел траекторию полета мяча и т.д.

            Да Вы хотите халявы?)
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