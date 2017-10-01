«Зенит» в Махачкале едва не уступил «Анжи»

В поединке 12-го тура РФПЛ «Зенит» не смог увезти из Махачкалы победу.
Махачкала, стадион «Анжи-Арена»
«Анжи» – «Зенит» – 2:2 (1:0)
Голы: Данченко 18, Кацаев 58 — Кокорин 56, Паредес 83.
«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Тетрашвили, Фибель, Самарджич (Кацаев 46), Бакаев, Брызгалов, Данченко (Хубулов 82), Прудников (Дибиргаджиев 72), Маркелов, Яковлев.
Главный тренер: Вадим Скрипченко.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Мевля (Дриусси 79), Маммана, Ерохин, Паредес, Краневиттер (Кузяев 51), Дзюба, Кокорин, Полоз (Ригони 62).
Главный тренер: Роберто Манчини.
Предупреждения: Фибел 14, Маркелов 22, Краневиттер 35, Данченко 78,
Судья: Алексей Матюнин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другом матче дня «Локомотив» разгромил «Динамо».
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25.09.16 Анжи 2:2 Зенит
27.10.16 Анжи 4:0 Зенит
08.04.17 Зенит 1:1 Анжи
01.10.17 Анжи 2:2 Зенит
главное погромче посмеяться над спартаком и его ничьей)
25.09.16 Анжи 2:2 Зенит
27.10.16 Анжи 4:0 Зенит
08.04.17 Зенит 1:1 Анжи
01.10.17 Анжи 2:2 Зенит
главное погромче посмеяться над спартаком и его ничьей)