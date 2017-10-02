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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Паредес: «У меня исключительно позитивные впечатления от работы, которую проделал „Зенит“»

сегодня, 13:00
АнжиАнжи2 : 2ЗенитЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением о матче «сине-бело-голубых» с «Анжи» и подвел итоги первой части сезона:

«Мы считаем, что были лучше „Анжи“, но качество поля в первую очередь и небольшая усталость после недавних игр сказались на результате.

Судейство? Не могу много говорить об этом — все-таки со стороны видно намного больше. Я же был сконцентрирован на игре. Сперва хотелось бы посмотреть матч в записи. Со стороны, думаю, решения арбитра были более понятными.

Важно было не уступить, поскольку мы играли последними, зная результаты всех остальных матчей тура. Знали, что „Локомотив“ выиграл со счетом 3:0. Уступать было ни в коем случае нельзя. Так получилось, что матч завершился вничью. Будем стараться побеждать в каждом следующем матче после перерыва на сборные.

Итогами первой трети чемпионата я очень доволен, у меня исключительно позитивные впечатления от той работы, которую мы проделали. Но нельзя расслабляться и мы надеемся, что после паузы мы продолжим побеждать». 

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Все комментарии
Смитерс
сегодня в 13:25
У всех такие впечатления. Если не брать в расчёт промежуточный результат, то то, как Динамо СПб мокрыми тряпками выгнало лазурьё из Кубка и то, как бакланы играют на равных с Анжи, радует всех.
Чупакабра
сегодня в 13:24
Золотые слова! Если выполнишь установку откоторой сейчас сам сказал. То чемпионство от нас никуда не денется!
Doping87
сегодня в 13:15
Всё в порядке, переживать не стоит. Надо отдохнуть основе и всё встанет на свои места. Зенит подустал, но валятся на газоне как Спартак точно не станем.
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