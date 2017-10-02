Паредес: «У меня исключительно позитивные впечатления от работы, которую проделал „Зенит“»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением о матче «сине-бело-голубых» с «Анжи» и подвел итоги первой части сезона:

«Мы считаем, что были лучше „Анжи“, но качество поля в первую очередь и небольшая усталость после недавних игр сказались на результате.

Судейство? Не могу много говорить об этом — все-таки со стороны видно намного больше. Я же был сконцентрирован на игре. Сперва хотелось бы посмотреть матч в записи. Со стороны, думаю, решения арбитра были более понятными.

Важно было не уступить, поскольку мы играли последними, зная результаты всех остальных матчей тура. Знали, что „Локомотив“ выиграл со счетом 3:0. Уступать было ни в коем случае нельзя. Так получилось, что матч завершился вничью. Будем стараться побеждать в каждом следующем матче после перерыва на сборные.

Итогами первой трети чемпионата я очень доволен, у меня исключительно позитивные впечатления от той работы, которую мы проделали. Но нельзя расслабляться и мы надеемся, что после паузы мы продолжим побеждать».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте