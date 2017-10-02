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Веденеев: «„Зенит“ не ожидал от „Анжи“ такой наглости»

сегодня, 10:11
АнжиАнжи2 : 2ЗенитЗенитМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал ничью между петербургским клубом и «Анжи» в 12-м туре РФПЛ:

«„Зенит“, нацелившись только на победу, активно действовал на флангах с подключениями вперед Кришито и Ивановича. Задача стояла сделать как можно больше пасов в штрафную. В последних матчах, напомню, так Полоз и Ерохин и забивали: после передач Ивановича и Кришито. И Дзюба специально был брошен в бой под эту тактику. Однако эти подключения в итоге аукнулись. Во-первых, „Анжи“ удалось наглухо закрыть обе бровки. Во-вторых, у „Зенита“ оголились фланги - команда раскрылась, и возникли большие зоны в обороне, куда бежали быстрые игроки „Анжи“, которые порой по скорости опережали зенитовцев.

Так было, например, когда „Зенит“ пропустил второй гол. Думаю, Манчини не пропустит мимо своего внимания эту ошибку: в центре обороны не оказалось нужной плотности. Произошло это потому, прежде всего, что Мевля решил: Маммана справится в одиночку, и не отскочил назад для подстраховки. В результате Кацаев вылетел один на один с Луневым.

Тут еще одна проблема: „Зенит“ не привык играть в обоюдоострый, открытый футбол, при котором защитники остаются с нападающими один в один или два в два. Визитка „Зенита“ - быстрый возврат к своим воротам, перекрытие зон, высокая дисциплина в обороне и быстрая контратака. Но „Анжи“ посчитали слабой командой. Не ожидали такой наглости, не думали, что махачкалинцы будут играть смело и убегать в контратаку по пять-шесть человек. А когда еще и пропустили гол, что потребовало активизации впереди, то зоны возникли тем более».

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LOpp
сегодня в 10:29
Веденеев: «„Зенит“ не ожидал от арбитра такой наглости»
Морозовский
сегодня в 10:29
"Анжи" уже вам ДЕВЯТЬ мячей, вам, КУЛЬТУРНЫМ, за последние четыре игры ОТГРУЗИЛ !
Gunslinger
сегодня в 10:21
Может и так, а может инет...
Скорее всего стечение многих факторов....
Тем не менее-первое место и ни одного поражения!!! :)))
Т34
сегодня в 10:20
Зенит хотел нагло обыграть аутсайдера, но Анжи не согласился терпеть наглость лидера и показал, кто в доме хозяин.
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:19
"Зениту" пора прекратить эксперименты с Дзюбой, он не игрок уровня клуба.
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