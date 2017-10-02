Веденеев: «„Зенит“ не ожидал от „Анжи“ такой наглости»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал ничью между петербургским клубом и «Анжи» в 12-м туре РФПЛ:

«„Зенит“, нацелившись только на победу, активно действовал на флангах с подключениями вперед Кришито и Ивановича. Задача стояла сделать как можно больше пасов в штрафную. В последних матчах, напомню, так Полоз и Ерохин и забивали: после передач Ивановича и Кришито. И Дзюба специально был брошен в бой под эту тактику. Однако эти подключения в итоге аукнулись. Во-первых, „Анжи“ удалось наглухо закрыть обе бровки. Во-вторых, у „Зенита“ оголились фланги - команда раскрылась, и возникли большие зоны в обороне, куда бежали быстрые игроки „Анжи“, которые порой по скорости опережали зенитовцев.

Так было, например, когда „Зенит“ пропустил второй гол. Думаю, Манчини не пропустит мимо своего внимания эту ошибку: в центре обороны не оказалось нужной плотности. Произошло это потому, прежде всего, что Мевля решил: Маммана справится в одиночку, и не отскочил назад для подстраховки. В результате Кацаев вылетел один на один с Луневым.

Тут еще одна проблема: „Зенит“ не привык играть в обоюдоострый, открытый футбол, при котором защитники остаются с нападающими один в один или два в два. Визитка „Зенита“ - быстрый возврат к своим воротам, перекрытие зон, высокая дисциплина в обороне и быстрая контратака. Но „Анжи“ посчитали слабой командой. Не ожидали такой наглости, не думали, что махачкалинцы будут играть смело и убегать в контратаку по пять-шесть человек. А когда еще и пропустили гол, что потребовало активизации впереди, то зоны возникли тем более».

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