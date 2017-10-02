Калитвинцев извинился перед болельщиками «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев посредством клубного Youtube-канала извинился перед болельщиками «бело-голубых» за неудачные выступления московского коллектива в Премьер-Лиге:

«Что сказать болельщикам? Могу только извиниться, и это не просто громкие слова. За полтора года, что я здесь работаю, я впервые увидел, как болельщики уходили во время игры с трибун. Они имеют на это полное право. У нас болельщики профессионалы. Хочется сказать им: будьте с нами. Счет-счетом, но самое главное – не было безразличия. Ну, а индивидуальное мастерство футболистов будем подтягивать. Делать все возможное, что в наших силах. Будет перерыв, будем готовится. Болельщики имеют на это право, но пусть простят».

После 12 сыгранных туров «Динамо» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

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